Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

В городах сибирского региона, где работает СГК, отопительный сезон продолжается в Абакане и Красноярске. Как пояснил директор по тепловым сетям компании Антон Баев, это решение было принято муниципалитетом и подтверждено распоряжением главы города либо его заместителем. Сама компания его принять не может. В Назарово, Канске и Кызыле отопительный сезон продлили до 18 мая.

— По городу Новосибирску у нас было 64 обращения о том, чтобы обратно подключить объекты к теплоснабжению. В основном это детские сады, а также несколько больниц. В Барнауле была всего одна заявка. В Бийске и Рубцовске уже идут испытания на теплосетях, поэтому о продлении сезона там не может быть речи, — пояснил Баев.

По его словам, в ряде городов присутствия компании уже есть обращения властей о переносе сроков гидравлических испытаний: в Абакане на 27 мая.

— По Новосибирску в наш адрес не поступали обращения о переносе сроков отключения горячей воды, — добавил Антон Баев.

Напомним, на минувших выходных в Новосибирске резко похолодало. Температура опустилась ниже нуля, в некоторых районах города и области шел снег. Судя по комментариям в соцсетях, многие горожане подключают стационарные обогреватели и включают кондиционеры на прогрев помещений.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 16 мая в Новосибирской области местами температура будет опускаться до -4 градусов. При этом днем поднимется до +26 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 16 по 29 мая без горячей воды останутся Октябрьский, Центральный, Дзержинский и Первомайский районы.