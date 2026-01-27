Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

Новосибирцы получат квитанции с перерасчетом за отопление

Автор: Юлия Данилова

Дата:

15% горожан придется заплатить за тепло больше обычного тарифа

До 31 марта жителям Новосибирска будет произведена корректировка платы по отоплению за 2025 год.

— 2025 год был теплее 2024-го. Средняя температура наружного воздуха в отопительные сезоны 2024 года составила -4°С, дома получали отопление суммарно 239 дней. В 2025 году температура была выше и составила -3,3°С, а отопительный сезон продлился 231 день. Отпуск ресурса от теплоисточников был меньше, поэтому для большей части горожан сумма корректировки будет отрицательной. В целом по Новосибирску это порядка 712 млн рублей, — пояснили в пресс-службе АО «СГК-Новосибирск».

«Отрицательная» корректировка затронет 85% потребителей. Если жители потребили меньше тепла, чем было начислено, ресурсоснабжающая или управляющая организации зачтут эти средства в счет будущих платежей.

Остальные дома ждет увеличение платы.

— На объем потребления влияет не только длительность отопительного сезона, но также состояние инженерных систем самого дома, его технические характеристики, состояние общедомового прибора учета — это контур ответственности управляющей организации и собственников дома, — уточняется в сообщении.

Напомним, жители многоквартирных домов Новосибирска и Новосибирской области платят за отопление весь год равномерно. 1/12 ежемесячная доля определяется, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета в предшествующий год. То есть весь 2025 год горожане платили из расчета объема тепловой энергии, потребленной на отопление в доме за 2024 год, уточнили в «СГК-Новосибирск».

Стоит отметить, что в ходе корректировки за теплоснабжение в 2024 году общая сумма снизилась на 201 миллион рублей. В этом году в Новосибирске в январе держаться аномальные морозы, что может сказаться на итоговой стоимости отопления в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку. Общая индексация за год составит 12,4%. 

Фото Infopro54.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : отопление жкх годовой перерасчет

450
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы увеличили число онлайн-покупок на 45%
Следующая статья
Амиру Мужикбаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области стартовала неделя профилактики неинфекционных болезней. Хронические заболевания могут поражать почти все системы организма. Среди них — болезни сердца и сосудов, рак, проблемы с дыханием и диабет.

Такие болезни чаще всего связаны с устранимыми факторами риска. Среди них – курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Не менее важны гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение.

Читать полностью

Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области создано свыше 2300 профильных и специализированных классов для старшеклассников. Они охватывают самые разные сферы — от традиционных естественно-научных и гуманитарных до узкопрофильных авиастроительных и биотехнологических. В общей сложности в профильном обучении задействованы 27 338 учеников 10-11 классов. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве назвали самые популярные направления в профориентации:

Читать полностью

Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Маслов», резидент «Южного ПЛП», инвестировала в проект более 5 млрд рублей. В этом году планируется запуск производства, где будет создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— С коллегами мы очень тесно сотрудничаем. Все инженерные коммуникации, которые необходимые для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся, — добавил Буковинин.

Читать полностью

«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области по итогам 2025 года количество закрытых компаний превысило количество открытых на 1700. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов России (7 место).

— В Новосибирской области, крупном деловом и предпринимательском центре страны при 3,5 тысяч вновь созданных компаний было ликвидировано 5,2 тысяч, что привело к сокращению числа действующих предприятий на 1,7 тысяч, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Читать полностью

Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в многолетней процедуре банкротства одной из крупнейших в регионе дорожно-строительных компаний — ООО «Сибавтобан». В середине января определением суда конкурсное производство завершено. Это решение финализирует процесс, начатый еще в мае 2020 года, когда компания была первоначально признана несостоятельной.

Финансовый крах компании оказался масштабным. В реестр требований кредиторов вошли 95 юридических и физических лиц, общая сумма заявленных претензий превысила 2,4 миллиарда рублей. В ходе работы конкурсного управляющего Дмитрия Шипкова для расчета с кредиторами были реализованы активы должника. Удалось полностью погасить требования второй очереди и частично — третьей, на общую сумму около 695 миллионов рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составил 17,68%. Однако, несмотря на эти меры, непогашенная задолженность перед контрагентами осталась существенной и оценивается примерно в 1,743 миллиарда рублей.

Читать полностью

Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Цены на картофель в магазинах и на рынках Новосибирска в январе 2026 года впервые с сентября прошлого года превысили отметку в 40 рублей за килограмм. Однако по-прежнему цены остаются низкими для этого времени года: год назад картофель стоил более 50 рублей за килограмм.

Infopro54 выяснил, стоит ли ожидать резкого роста цен, и как текущая ситуация может повлиять на решения аграриев о посадке овощей в следующем сезоне. Опрошенные редакцией участники рынка говорят, что даже после повышения цены для производителей остаются невыгодными.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Медицина

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Общество

Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

Бизнес

Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

Бизнес ПроБизнес

«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

Бизнес

Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Бизнес Общество

Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Общество

Амиру Мужикбаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

Новосибирцы получат квитанции с перерасчетом за отопление

Бизнес

Новосибирцы увеличили число онлайн-покупок на 45%

Общество

Новосибирские трансплантологи спасли 110 жизней в 2025 году

Власть Общество

Генпрокуратура указала на просчеты в работе с коммуналкой в Новосибирской области

Общество

Блокадники предложили создать в Новосибирске музей Победы

Бизнес Власть

Обнуляют долги: новосибирский Биотехнопарк передают областному Миннауки

Бизнес

Спрос на покупку ИТ-бизнеса в Новосибирске за год вырос в два раза

Власть

Цифровое будущее детского отдыха: Новосибирск переходит на электронные путевки

Власть Недвижимость

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Власть

Третий модуль программы «Герои НовоСибири» стартовал в РАНХиГС

Общество

«Минус с пятизначной суммой»: жители Новосибирска оказались в долгах при попытке смены мобильного оператора

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности