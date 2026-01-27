Новосибирцы получат квитанции с перерасчетом за отопление

До 31 марта жителям Новосибирска будет произведена корректировка платы по отоплению за 2025 год.

— 2025 год был теплее 2024-го. Средняя температура наружного воздуха в отопительные сезоны 2024 года составила -4°С, дома получали отопление суммарно 239 дней. В 2025 году температура была выше и составила -3,3°С, а отопительный сезон продлился 231 день. Отпуск ресурса от теплоисточников был меньше, поэтому для большей части горожан сумма корректировки будет отрицательной. В целом по Новосибирску это порядка 712 млн рублей, — пояснили в пресс-службе АО «СГК-Новосибирск».

«Отрицательная» корректировка затронет 85% потребителей. Если жители потребили меньше тепла, чем было начислено, ресурсоснабжающая или управляющая организации зачтут эти средства в счет будущих платежей.

Остальные дома ждет увеличение платы.

— На объем потребления влияет не только длительность отопительного сезона, но также состояние инженерных систем самого дома, его технические характеристики, состояние общедомового прибора учета — это контур ответственности управляющей организации и собственников дома, — уточняется в сообщении.

Напомним, жители многоквартирных домов Новосибирска и Новосибирской области платят за отопление весь год равномерно. 1/12 ежемесячная доля определяется, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета в предшествующий год. То есть весь 2025 год горожане платили из расчета объема тепловой энергии, потребленной на отопление в доме за 2024 год, уточнили в «СГК-Новосибирск».

Стоит отметить, что в ходе корректировки за теплоснабжение в 2024 году общая сумма снизилась на 201 миллион рублей. В этом году в Новосибирске в январе держаться аномальные морозы, что может сказаться на итоговой стоимости отопления в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку. Общая индексация за год составит 12,4%.