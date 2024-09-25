Когда отопление появится в Первомайском районе Новосибирска — неизвестно

В Первомайском районе Новосибирска есть проблемы с запуском отопления в жилые дома. Об этом сообщил на сессии горсовета депутат Андрей Любавский. Он отметил, что уже неделю все депутаты от Первомайки получают жалобы от жителей.

— На территории КСМ сегодня в детсадах температура 14-16 градусов вместо 21, нет горячей воды. В домах жителей также нет горячей воды, по отоплению: на входе температура 50 градусов, на выходе — 30, то есть батареи холодные, — констатировал Любавский.

По его информации, у теплоснабжающей организации Первомайки — котельной ООО «СТК» — накопился долг перед «Новосибирск Межрегионгазом» около 168 млн рублей, у МУП «Энергия» — около 800 млн рублей.

— Суммы огромные, люди страдают без тепла. Вы можете сказать, когда в дома придет отопление? — поинтересовался депутат.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков назвать точные сроки подачи тепла в дома жителей Первомайки затруднился, но напомнил, что до 30 сентября разворот системы теплоснабжения в городе должен полностью завершиться, а жилой фонд выведен на нормативные температуры, так как с этого дня ожидается похолодание.

Зайков признал, что в начале нынешнего отопительного сезона город столкнулись с большими проблемами.

— «Новосибирской теплосетевой компании» вхождение в ценовую зону позволило увеличить инвестиций в теплосети, а для мелких теплоснабжающих организаций это стало камнем преткновения. Тариф не позволяет небольшим котельным и теплосетевым компаниям выйти в ноль. Они работают в минус. Компании обращались в комиссию по тарифам для расчета выпадающих доходов, но это ни к чему не привело, — констатировал Зайков. — Есть большая проблема в Первомайке: три компании вышли к нам с заявлением о выходе из схемы теплоснабжения. Долг у компании «СТК» приличный, уже прошли суды. С 16 сентября мы ввели в этой зоне режим повышенной готовности. Сейчас мы прорабатываем вопрос с задолженностью с прокуратурой, правительством области, УФАС, чтобы «Межрегионгаз» не ограничивал котельную в потреблении газа. Думаю, что мы придем к консенсусу.

Чиновник напомнил, что сети, с которыми работает котельная, муниципальные, но их обслуживание по договору было передано «СТК». Она должна их обслуживать до декабря.

— Сейчас мы морально подготовили МУП «Энергия», чтобы предприятие изучало сети, определяло где, что и как, — пояснил Дмитрий Зайков. — Кроме того, мы прорабатываем вопрос о передаче сетей в большую теплосетевую компанию СГК – «Новосибирская теплосетевая компания». Чтобы снять напряженность и нормально обслуживать сети. Думаю, что к следующему году ситуацию исправим зайдем в отопительный период на новых условиях и намного спокойнее.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник уточнил, что речь идет о новой тепловой концессии в рамках которой все сети МУП «Энергии» планируется передать в СГК. Сейчас обсуждаются условия соглашения, которые устроят концедента, концессионера и депутатов.

Напомним, в настоящее время, СГК в лице «Новосибирской теплосетевой компании», заключила с мэрией Новосибирска две концессии. Одну на реконструкцию сетей теплоснабжения на 4,9 млрд рублей и 10 лет, вторую на ремонт котельных

Ранее редакция сообщала о рекордном объеме инвестиций в систему теплоснабжения Новосибирска в этом году.