В трех районах Новосибирска превышена концентрация вредных веществ

В начале недели в трёх районах Новосибирска датчики зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, отклонения от нормы были выявлены в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах города. В первом районе было зафиксировано в два раза больше пыли, чем обычно, во втором — высокое содержание формальдегида, а в последнем — превышение по фтористому водороду.

По прогнозам синоптиков, погода в Новосибирске не будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Ожидается, что общий уровень загрязнения будет пониженным.

Ранее редакция сообщала о том, что холодная и дождливая погода ожидает жителей Новосибирска на следующей неделе.