Поставка сварочного оборудования по России компании от «МЕЛТПЛАСТ»

Полимерные трубы нашли широкое применение при монтаже систем водоотведения и холодного водоснабжения, тепловых сетей, канализации. Доступные по цене изделия отличаются устойчивостью к коррозии, низким и высоким температурам, воздействию агрессивных веществ и деформации. Температура размягчения полимера во время сварки превышает 70°С, поэтому шов получается надежным и долговечным. При условии хорошего мастерства специалиста и использования качественного оборудования, предназначенного специально для сварки полиэтиленовых труб.

Виды сварочных аппаратов для сварки полиэтиленовых труб

Аппараты для сварки полиэтиленовых труб делятся на электромуфтовые и стыковые. При проведении работ по электромуфтовой технологии применяются фитинги со встроенными нагревательными элементами. Оборудование незаменимо при сварке труб, предназначенных для установки в затрудненных условиях, где нет возможности разместить стыковый аппарат. Электромуфтовые станки отличаются небольшими габаритами, незначительным энергопотреблением и малым весом, что облегчает транспортировку оборудования. Такой метод сварки используется при работе с трубопроводами, имеющими большое количество поворотов и разветвлений.

Стыковая сварка ПЭ труб – универсальный и более бюджетный способ создания высокопрочных неразъемных соединений. Не требует использования дополнительных соединительных элементов. Оборудование для стыковой сварки делится на ручное или механическое. Ручные аппараты подходят только для соединения трубопроводов малых диаметров. Механические устройства обеспечивают максимальную производительность при выполнении сварочных работ повышенной сложности.

Аппараты для сварки полиэтиленовых труб просты и удобны в эксплуатации. Но, чтобы устройства в полном объеме выполняли поставленные задачи, перед покупкой нужно обратить внимание на основные характеристики: технология сварки, диапазон рабочих температур, возможность протоколирования, наличие USB-порта, объем памяти, комплектация. В современных аппаратах предусмотрен более расширенный функционал – например, акустическая или визуальная сигнализация.

Где купить качественное оборудование для сварки полиэтиленовых труб?

Компания ООО “МЕЛТПЛАСТ” предлагает широкий выбор оборудования от надежных и проверенных временем производителей по доступной цене. В каталогах можно найти агрегаты от таких всемирноизвестных брендов как Yuda, Nowatech, Georg Fischer, Weltech. Есть в наличии продукция и отечественных брендов Волжанин, Ястреб, ЧТЗ. Мы внимательно следим за новинками рынка и регулярно обновляем свой ассортимент. У наших клиентов есть возможность приобрести новейшее оборудование на очень выгодных условиях.

Вся техника спроектирована с учетом действующих стандартов сварки. Оборудование адаптирована к самым суровым условиям эксплуатации, что гарантирует качественный и бесперебойный рабочий процесс. Перед поступлением в продажу все аппараты проходят тестирование. Среди клиентов компании как частные, так и государственные организации.

Преимущества покупки оборудования ООО «МЕЛТПЛАСТ»:

Доставка возможна по всей России.

Широкий ассортимент.

В наличии только сертифицированные товары.

На все аппараты предоставляются официальные гарантии от производителя.

Со всем ассортиментом сварочного оборудования можно ознакомиться здесь: https://43i.ru/category/apparaty-dlya-svarki-poliehtilenovyh-trub/. Для получения консультации специалистов оставьте заявку на обратный звонок, заполнив онлайн-форму на сайте.

«МЕЛТПЛАСТ»

+7 (499) 460-69-05

г. Москва, ул. Перерва, дом 11, стр. 20, «Бизнес-центр PERERVA»