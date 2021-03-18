Участники продуктового картеля оштрафованы на 12,5 миллионов рублей

Новосибирское УФАС России признало ООО «Кармента», ООО «КЛИО», ООО «ТоргСиб» и ИП Кошельченко нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выразилось в заключении и реализации между ООО «Торгсиб», ООО «КЛИО», ИП Митрофанова Л.Н., ИП Кудинова А.В., ИП Репов А.В. и группой лиц в составе ООО «Кармента» и ИП Кошельченко антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Согласно сведениям, полученным с официального сайта ЕГРЮЛ, на момент принятия решения ИП Кудинова А.В., ИП Репов А.В. и ИП Митрофанова Л.Н. прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Основаниями для штрафа послужили: использование идентичных ip-адресов для осуществления процессуально значимых действий в системе «Банк Клиент»; наличие банковских переводов ответчиков, свидетельствующее о наличии взаимной заинтересованности в ведении хоздеятельности (в том числе аренда помещений и т.д.): фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу; взаимосвязь при осуществлении процессуально значимых действий на электронно-торговых площадках и центрах выдачи ЭЦП; результаты проведения внеплановой выездной проверки и иные обстоятельства по делу.

Юридические лица ООО «Кармента», ООО «КЛИО», ООО «ТоргСиб» признаны виновными в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

— Антиконкурентная деятельность картеля, направленная против добросовестной конкуренции, запрещена законодательством РФ и является, по своей сути, видом незаконной предпринимательской деятельности, — рассказала заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Напомним, осенью 2020 года руководитель новосибирского УФАС Сергей Гаврилов сообщал, что в суд было передано дело, в котором фигурировали ООО «Кармента», ООО «Клио» и ООО «Торгсиб». Речь шла о росте цен на продукты питания.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев также отмечал, что служба ведет работу по случаям повышения цен на сахар, гречневую крупу и муку во время пандемии.