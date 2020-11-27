Преимущества покупки квартиры в новостройке через агентство

Основные преимущества покупки квартиры через агентство

Решение купить недвижимость через агентство https://etagisp.ru/zastr/ в Санкт-Петербурге одно из самых правильных. К преимуществам данного варианта относят:

Экономию времени. Безопасность сделки. Быструю оценку недвижимости. Сокращение срока оформления документации.

Агентства выступают в роли посредников и квалифицированных советчиков. Они помогают с выбором недвижимости и принимают непосредственное участие в совершении сделки, получая за свою работу определенный процент.

Самостоятельные поиски подходящей недвижимости дают возможность избежать расходов, связанных с оплатой услуг риэлтерского агентства, но отнимает слишком много времени и сил. Главный минус покупки квартиры без посредников – это риск столкнуться с мошенниками и лишиться накоплений. Именно поэтому лучше пользоваться услугами профессионалов из риэлтерского агентства.

Такие фирмы располагают обширной базой застройщиков и могут предложить сразу несколько вариантов. Главное – найти агентство с хорошей репутацией, уточнить размер комиссии. Его сотрудники проверят актуальность имеющихся на рынке предложений и цены.

Клиент агентства покупает проверенную недвижимость, подвергнутую профессиональной экспертизе. Ему предоставляется вся информация о застройщике, общем количестве реализованных конкретной организацией проектов, рейтинге, недочетах в строительстве.

Функции риэлтора

Представители агентства проконтролируют соблюдение сроков сдачи жилья, подготовят акт приемки-передачи.

Компетентный риэлтор обезопасит клиента от многочисленных проблем, убережет от финансовых потерь. Будет сопровождать его при просмотре отобранных вариантов. Расскажет о юридических и физических нюансах объекта недвижимости, предоставит полноценные и достоверные сведения об имеющихся «подводных течениях» на этапе совершения сделки. Поможет разобраться с любыми возникающими затруднениями.

Опытные риэлторы практически моментально определяют подлинную стоимость недвижимости. Они имеют большой опыт в этой области, знакомы со всеми нюансами и могут сразу сказать завышена цена или наоборот, жилплощадь недооценена.

Поскольку у каждого риэлтерского агентства имеется собственная база проверенных предложений, значительно ускоряющая поиск подходящего варианта. Клиенту не придется тратить время на осмотр квартир, не соответствующих заявленным критериям.

При покупке жилплощади через агентство весь процесс курируют квалифицированные юристы. Они осуществляют подготовку сделки, проверяют всю документацию. Юридическое сопровождение служит гарантией правильного оформления всех бумаг, что исключить проблемы с недвижимостью в дальнейшем.

Агентство недвижимости поможет отыскать варианты по рыночной стоимости без дополнительных надбавок, что обеспечит приличную экономию. За счет большого опыта риэлторы смогут ускорить процесс заключения сделки. Агентство окажет консультативную поддержку, предоставит информацию о самых выгодных ипотечных программах.

Всем клиентам гарантирован индивидуальный подход. Через агентство квартиру можно не только купить, но и продать, арендовать.

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