Экстренный вызов группы быстрого реагирования

Прибытие группы оперативного реагирования при срабатывании кнопки тревожной сигнализации

Когда на взятом под охрану объекте срабатывает тревожная кнопка, группа оперативного реагирования без промедления выезжает к месту происшествия.

Тревожная кнопка является важной составляющей охранных систем. Он мгновенно передает оповестительный сигнал при возникновении ЧС. Ее устанавливают на объектах, где требуется охрана и оперативное реагирование. К этой категории относят:

банки;

государственные учреждения;

частные домовладения;

магазины.

Конструктивные особенности современных охранных систем предусматривают возможность передачи сигналов по беспроводным каналам. Они более надежные и безопасные в сравнении с проводным соединением. Чтобы заглушить их, требуется специальное оборудование, как правило, недоступное злоумышленникам. Для выведения из строя проводной системы достаточно перерезать кабель, по которому передается тревожный сигнал.

Тревожные кнопки подсоединяют к системам охранных организаций, сотрудники которых приезжают на объект в течение нескольких минут после их активации. Охрану магазинов, заведений общественного питания и других учреждений обычно осуществляют ЧОП.

Сотрудники в группу оперативного реагирования НВА-Центр отбираются очень тщательно. Чаще всего это бывшие работники силовых структур, досрочно вышедшие на пенсию, которые по-прежнему продолжают трудовую деятельность. В такие группы также входят охранники, хорошо проявившие себя на других объектах.

Задачи, решаемые ГБР

Перечень задач, ставящихся перед ГБР, включает:

анализ ситуации;

осмотр объекта, где сработала тревожная кнопка;

обеспечение охраны здания до момента прибытия его собственника или руководства предприятия;

уведомление правоохранительных органов о происшествии.

Сотрудники ГБР проходят специальную подготовку, имеют лицензию на ношение оружия. В их обязанности входит локализация угрозы, обезвреживание и задержание злоумышленников.

На некоторых объектах ГБР усиливают штатные службы безопасности.

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