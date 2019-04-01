Банк «Открытие» открыл первый эскроу-счет

Банк «Открытие» заключил первую сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу, открыв кредитный лимит в размере 1,5 млрд рублей красноярской девелоперской компании «АРБАН», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Средства выделены на строительство жилого комплекса «SCANDIS», при этом привлечение средств участников долевого строительства осуществляется с использованием счетов эскроу в банке «Открытие». 28 марта первый покупатель квартиры уже открыл эскроу-счет.

— Сделка с ГСК «АРБАН» стала первой для корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» в рамках проектного финансирования жилой недвижимости по новым правилам, — заявила Екатерина Чиркова, вице-президент, заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного бизнеса банка «Открытие». — С учетом изменений 214-ФЗ финансирование застройщиков является одним из приоритетных направлений для нашего банка. Мы планируем стать одним из основных опорных банков для российских застройщиков, для чего еще в конце прошлого года серьезно усилили экспертизу проектов в сфере недвижимости.

Напомним, что использование эскроу-счетов для привлечения денежных средств участников долевого строительства является обязательным требованием 214-ФЗ для проектов жилищного строительства, начиная с 1 июля 2019 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» включен в список уполномоченных банков, имеющих право на открытие указанных счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ.

Фото: пресс-служба банка