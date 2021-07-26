«Приглашение делегации из России на Игры — удар по чистому спорту»

На Олимпиаде в Токио наконец-то прозвучала музыка Петра Чайковского — после победы Виталины Бацарашкиной в стрелковом турнире. Вместо флага вверх поднималось знамя Олимпийского комитета России, а команда, которую представляет Виталина и все остальные россияне, официально называется ROC. Причем именно в виде аббревиатуры — расшифровывать ее нельзя. В нашей стране вряд ли есть люди, которые не знают, по какой причине факт участия российской сборной на Играх необходимо скрывать. Но большинство западных зрителей не вникали в суть допинговых скандалов вокруг наших спортсменов и теперь недоумевают, что за команда скрывается под кодом ROC и почему неизвестная музыка звучит вместо привычного произведения Александрова?

Им на помощь приходят журналисты, которые порой очень своеобразно объясняют ситуацию, сообщает «Спорт-экспресс».

— На Олимпийских играх в Токио Россия старается оставаться Россией, — пишет Wall Street Journal, намекая на не очень высокую эффективность принятых в отношении российского спорта санкций. В частности, американская деловая газета недоумевает, как, несмотря на запрет использования российского флага, комиссия МОК допустила форму российских олимпийцев, где белый, синий и красный цвета идут друг за другом. Также в материале издания пишут о том, как российские СМИ, чиновники и официальные лица якобы стараются замолчать ситуацию либо перевести Россию из числа преступников в категорию жертвы.

Wall Street Journal возмущается, почему представители МОК и спортсмены в открытую называют себя сборной России и говорят о желании спеть гимн страны после победы. Гораздо интереснее заметка шведских коллег из Dagens Nyheter. Скандинавы пишут о «враждебном отношении России к миру», «прогнившей системе спорта» и больших проблемах у команды ROC. Представляя российских атлетов наравне с Даниилом Медведевым и Марией Ласицкене, шведы говорят, что в команде выделяется пловчиха Вероника Андрусенко. Конечно же, тем, что ее совсем недавно оправдали по допинговому обвинению. Журналисты с радостью пишут об одной из самых маленьких делегаций нашей страны на Играх и очень скромных перспективах.

40 медалей России в Токио, по мнению Dagens Hyheter, будет отличным результатом. В отличие от американцев шведы подробнее расписали историю борьбы ВАДА и России, а также практически все крупные допинговые кейсы с нашей страной. Автор статьи Робин Саломонссон поражается, как такие масштабные махинации были возможны в XXI веке и почему долгое время они сходили россиянам с рук? Текущие наказания достаточными он также не считает, поскольку все ограничения выглядят формальными.

С радостью описывает допинговый бан России издание Draftkings Nation.

— Годы большого государственного обмана и одобрения допинга спортсменами — поэтому вы не услышите гимн России на Олимпиаде в Токио и не увидите ее флаг, — пишет Колин Шервинн. Слишком долго российский допинг мешал чистому спорту, считает журналист издания, заявляя, что масштабы мошенничества, происходящие в России, были не похожими на все, что было видно со времен допинговых историй в ГДР и других странах по другую сторону Берлинской стены в 1970-х годах.

Издание Thrillist поясняет озадаченным зрителям, что ROC — это не новая страна, которая внезапно могла появиться во время пандемийного кризиса, а новое именование для сборной России. Теперь нет ни Team Russia, ни OAR, как на Играх в Пхенчхане, есть только ROC — причем без пояснения, что это значит.

Дастин Нельсон пошутил:

— Это явно не сборная России, но в ней подозрительно много российских спортсменов. Которые наверняка добьются успеха.

Заметка от Yahoo Sports — единственная, где автор вспоминает о допинг-скандалах в других странах и намекает, что подобные системы поддержки допинга вполне могут быть не только в России. В частности, Райли Морган напоминает, что в тяжелой атлетике в Токио полностью не будет сборных Таиланда и Румынии. Российские тяжелоатлеты до Японии долетели, пусть и в ограниченном составе.

— Коронавирус — главная тема текущей Олимпиады, но российский допинг обсуждают уже третьи Игры подряд, — пишет USA Today. Издание недоумевает, почему, несмотря на многочисленные доказательства участия правительства России в сокрытии фактов употребления допинга российскими спортсменами, бан для нашей сборной сократили с четырех лет до двух. — Это был странный суд, ВАДА выиграло по предоставленным суду фактам, но проиграло по приговору и наказанию для виновных.

Сами санкции газета называет смехотворными.

— Не будет флага, гимна, но будет бело-сине-красная форма. И 335 россиян, которые вовсю называют себя россиянами, — возмущается Рэйчел Эксон.

Журналистка напоминает о случаях нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами и считает приглашение делегации из такой страны на Игры ударом по чистому спорту. Ограничения для сборной номинальные, на которые никто, по сути, не обращает внимания. Рэйчел не понимает, как можно было назвать эту делегацию в честь организации (Олимпийского комитета России), которая якобы была причастна к употреблению атлетами допинга.