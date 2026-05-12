Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

Ученые сравнивают зависимость от телефонов с курением и гиподинамией

К 30 годам каждый пятый любитель посидеть в телефоне рискует заработать «цифровую деменцию» и болезни сердца, констатирует доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ступина.

— Среднестатистический россиянин проводит в телефоне от 4 до 6 часов в день — и это, не считая работы за компьютером. Мы давно привыкли к тому, что гаджеты «съедают» время. Но новые исследования нейробиологов и кардиологов доказывают: экранное время — это не просто пустая трата часов, это прямое повреждение организма. Точно так же, как курение или гиподинамия, — отмечает эксперт.

Главный вывод науки: фраза «посиди в телефоне» звучит как наказание. Гаджет — это не награда и не отдых, а измеримая нагрузка на все системы организма.

— Если вы проводите в смартфоне более 6 часов в день, ваш организм входит в зону риска, сопоставимую с развитием хронических заболеваний. В эпоху цифровых технологий смартфон стал продолжением нашей руки. Мы проверяем почту, общаемся, работаем, развлекаемся и даже спим с ним рядом. Но где проходит граница между полезным инструментом и угрозой здоровью? — рассуждает Елена Ступина.

Что говорит наука о рисках?

Сердце под ударом: гипертония и холестерин

У тех, кто проводил у экрана >6 часов в день, зафиксированы показатели, характерные для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями:

  • Артериальное давление:выше на 18 мм рт. ст.
  • «Плохой» холестерин (ЛПНП):выше на 28 мг/дл.
  • «Хороший» холестерин (ЛПВП):ниже на 3,9 мг/дл.
  • Индекс массы тела (ИМТ):значительно выше.

И самое пугающее: эти изменения не зависят от физической активности.

— Даже если вы ходите в спортзал, но проводите вечера в смартфоне, ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний остаётся повышенным. Более того, сидение в телефоне и отсутствие спорта усиливают действие друг друга. Это как двойной удар по сосудам, — предупреждает Ступина.

«Цифровая деменция»

Пока кардиологи бьют тревогу, неврологи констатируют деградацию когнитивных функций. В науке появился термин «цифровая деменция» — состояние, при котором из-за перегруза информацией снижается память, концентрация и способность строить логические цепочки.

— Также учеными доказано, что каждый дополнительный час у экрана отодвигает время засыпания. У девушек это приводит к росту депрессивных симптомов в 2,2 раза быстрее, чем у юношей, — говорит эксперт НГПУ.

Сколько же МОЖНО «сидеть в телефоне»?

ВОЗ даёт рекомендации не только для детей, но и для взрослых.

  • Детям до 2 лет:0 экранного времени.
  • Детям 2-5 лет:максимум 1 час.
  • Детям 6-12 лет (вне школы):< 2 часов.
  • Подросткам 13-18 лет (досуг):2–3 часа.
  • Взрослым (добровольное экранное время):менее 2 часов в день. Всё, что выше 6 часов — это уже клиническая зона риска для сердца.

Кафедра информационных систем и цифрового образования ИФМИТО НГПУ разработала протокол «Цифровой гигиены»:

Если вы набрали >4 часов «чистого» времени (проверьте в статистике смартфона), внедряйте правила:

  • Шаг 1. Зона, свободная от гаджетов.
    Спальня и обеденный стол — территории без телефонов. Уберите смартфон за час до сна. Мерцающий свет экрана убивает выработку мелатонина, гарантируя бессонницу и тревожность.
  • Шаг 2. Ограничьте «блуждание» по приложениям.
    Для взрослого безопасный лимит развлекательного контента — 90 минут в день. Поставьте таймер на соцсети. Помните: лента бесконечна, а жизнь — нет.
  • Шаг 3. «Телефон не член семьи».
    Перестаньте каждую паузу заполнять смартфоном. Даже 5-10-минутные интервалы — единственное время, когда мозг отдыхает от «дофаминовых качелей». Например, замените это наблюдением или планированием.

В качестве резюме

  • 6+ часов у экрана = повышенное давление и риск инфаркта.
  • 2-3 часа у экрана — максимальная безопасная доза для психики взрослого человека.
  • 90 минут— это предел для соцсетей и развлечений.

— Технологии должны работать на вас, а не наоборот. Если вы чувствуете «туман» в голове к вечеру или скачки давления — попробуйте отключить уведомления и убрать телефон из спальни. Результаты в виде ясной головы и нормального давления появятся уже через 7 дней, — рекомендует Елена Ступина.

Эксперт отмечает, что смартфон — мощный инструмент информационной эпохи. Он даёт знания, связь и возможности, которых не было у предыдущих поколений. Главное — не позволять ему управлять нами.

— Следите за своим временем (современные смартфоны уже показывают статистику), делайте осознанные паузы и помните: лучшее, что происходит в жизни, часто происходит вне экрана, — резюмирует эксперт НГПУ.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В мировых новостях активно обсуждается вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По информации, поступающей из открытых источников, на судне зафиксированы летальные случаи, ещё несколько человек заразились опасной инфекцией. Особую тревогу у властей Калифорнии вызывают более двадцати пассажиров, которые покинули борт на берегу и до сих пор не вышли на связь. Эта ситуация породила волну беспокойства по всему миру, однако новосибирские эксперты призывают не преувеличивать угрозу.

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов назвал панику вокруг завоза южноамериканского штамма хантавируса (типа Андес) беспочвенной.

Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Автор: Артем Рязанов

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Автор: Артем Рязанов

ГУФСИН Красноярского края объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Создание объекта входит в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на период с 2018 по 2035 годы». Начальная стоимость контракта составляет 2,79 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Подача заявок от потенциальных участников должна завершиться 1 июня.

Согласно условиям конкурса, тюремное учреждение будет вмещать 593 человека. Подрядчику будет поручено возвести здание с блоками А и Б. Площадь блока А составит 2,3 тысячи квадратных метров, а блока Б — 380 квадратных метров. Также победитель аукциона должен построить переходную галерею и прогулочный двор. Все работы должны быть завершены к 5 декабря 2030 года.

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Автор: Мария Гарифуллина

Ежегодный спуск воды в Новосибирском водохранилище, которое местные жители привычно называют Обским морем, вновь обнажил следы ушедшего под воду Старого Бердска. Город, затопленный при строительстве ГЭС, перед этим готовили к переселению: сносили дома, вывозили имущество, разбирали сооружения. Казалось бы, территория была зачищена. Однако каждый раз, когда уровень воды падает, песчаное дно открывает что-то новое. В этот раз находка оказалась особенно интересной — кусок асфальтовой плиты с клеймом Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности.

О находке Infopro54 рассказал член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов. Историки и краеведы будут искать, уточнять информацию, но уже сейчас можно выдвинуть некоторые предположения.

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

