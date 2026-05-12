Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

К 30 годам каждый пятый любитель посидеть в телефоне рискует заработать «цифровую деменцию» и болезни сердца, констатирует доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ступина.

— Среднестатистический россиянин проводит в телефоне от 4 до 6 часов в день — и это, не считая работы за компьютером. Мы давно привыкли к тому, что гаджеты «съедают» время. Но новые исследования нейробиологов и кардиологов доказывают: экранное время — это не просто пустая трата часов, это прямое повреждение организма. Точно так же, как курение или гиподинамия, — отмечает эксперт.

Главный вывод науки: фраза «посиди в телефоне» звучит как наказание. Гаджет — это не награда и не отдых, а измеримая нагрузка на все системы организма.

— Если вы проводите в смартфоне более 6 часов в день, ваш организм входит в зону риска, сопоставимую с развитием хронических заболеваний. В эпоху цифровых технологий смартфон стал продолжением нашей руки. Мы проверяем почту, общаемся, работаем, развлекаемся и даже спим с ним рядом. Но где проходит граница между полезным инструментом и угрозой здоровью? — рассуждает Елена Ступина.

Что говорит наука о рисках?

Сердце под ударом: гипертония и холестерин

У тех, кто проводил у экрана >6 часов в день, зафиксированы показатели, характерные для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями:

Артериальное давление: выше на 18 мм рт. ст.

«Плохой» холестерин (ЛПНП): выше на 28 мг/дл.

«Хороший» холестерин (ЛПВП): ниже на 3,9 мг/дл.

Индекс массы тела (ИМТ): значительно выше.

И самое пугающее: эти изменения не зависят от физической активности.

— Даже если вы ходите в спортзал, но проводите вечера в смартфоне, ваш риск сердечно-сосудистых заболеваний остаётся повышенным. Более того, сидение в телефоне и отсутствие спорта усиливают действие друг друга. Это как двойной удар по сосудам, — предупреждает Ступина.

«Цифровая деменция»

Пока кардиологи бьют тревогу, неврологи констатируют деградацию когнитивных функций. В науке появился термин «цифровая деменция» — состояние, при котором из-за перегруза информацией снижается память, концентрация и способность строить логические цепочки.

— Также учеными доказано, что каждый дополнительный час у экрана отодвигает время засыпания. У девушек это приводит к росту депрессивных симптомов в 2,2 раза быстрее, чем у юношей, — говорит эксперт НГПУ.

Сколько же МОЖНО «сидеть в телефоне»?

ВОЗ даёт рекомендации не только для детей, но и для взрослых.

Детям до 2 лет: 0 экранного времени.

Детям 2-5 лет: максимум 1 час.

Детям 6-12 лет (вне школы): < 2 часов.

Подросткам 13-18 лет (досуг): 2–3 часа.

Взрослым (добровольное экранное время): менее 2 часов в день. Всё, что выше 6 часов — это уже клиническая зона риска для сердца.

Кафедра информационных систем и цифрового образования ИФМИТО НГПУ разработала протокол «Цифровой гигиены»:

Если вы набрали >4 часов «чистого» времени (проверьте в статистике смартфона), внедряйте правила:

Шаг 1. Зона, свободная от гаджетов.

Спальня и обеденный стол — территории без телефонов. Уберите смартфон за час до сна. Мерцающий свет экрана убивает выработку мелатонина, гарантируя бессонницу и тревожность.

Шаг 2. Ограничьте «блуждание» по приложениям.

Для взрослого безопасный лимит развлекательного контента — 90 минут в день . Поставьте таймер на соцсети. Помните: лента бесконечна, а жизнь — нет.

Шаг 3. «Телефон не член семьи».

Перестаньте каждую паузу заполнять смартфоном. Даже 5-10-минутные интервалы — единственное время, когда мозг отдыхает от «дофаминовых качелей». Например, замените это наблюдением или планированием.

В качестве резюме

6+ часов у экрана = повышенное давление и риск инфаркта.

2-3 часа у экрана — максимальная безопасная доза для психики взрослого человека.

90 минут — это предел для соцсетей и развлечений.

— Технологии должны работать на вас, а не наоборот. Если вы чувствуете «туман» в голове к вечеру или скачки давления — попробуйте отключить уведомления и убрать телефон из спальни. Результаты в виде ясной головы и нормального давления появятся уже через 7 дней, — рекомендует Елена Ступина.

Эксперт отмечает, что смартфон — мощный инструмент информационной эпохи. Он даёт знания, связь и возможности, которых не было у предыдущих поколений. Главное — не позволять ему управлять нами.

— Следите за своим временем (современные смартфоны уже показывают статистику), делайте осознанные паузы и помните: лучшее, что происходит в жизни, часто происходит вне экрана, — резюмирует эксперт НГПУ.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.