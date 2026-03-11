Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Ребёнок со смартфоном в руках вместо игрушки уже с годовалого возраста — ситуация, которая сегодня никого не удивляет. Хорошо это или плохо — рассуждает старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Фоминых:

— Причин, по которой родители прибегают к «помощи» мобильного телефона много. Одни родители скажут, что таким образом они развивают своего ребёнка, другие — это дань современности и не могут ограничить дитя в том, что есть у всех его друзей, третьи — для безопасности, а четвёртые честно признаются, что это возможность посидеть родителю в тишине или спокойно сделать свои дела… Все перечисленные мотивы имеют место быть, но наличие правил и ограничений никто не отменял — ведь это важный инструмент воспитания самоорганизации и чёткого понимания личных границ у ребёнка.

Часто родители, прикрываясь смартфоном под предлогом благих целей, не осознают, что «удобный ребёнок» с гаджетом в руках не является синонимом «развивающийся ребёнок». Безусловно, в XXI веке, веке стремительно развивающихся технологий, дети осваивают девайсы довольно рано, хотят этого родители или нет. Полное ограничение от мобильных гаджетов сегодня невозможно, поскольку у ребёнка всегда найдётся друг или подруга, которая даст поиграть, посмотреть что-то интересное или спросит, а почему у тебя такого нет. Получается, раз наличие смартфонов — это данность современности, то остаётся вопрос — с какого возраста и на каких условиях они должны быть у ребёнка?

В-первую очередь, мобильный телефон ни в коем случае не должен заменять ребёнку игрушки! В раннем дошкольном возрасте длительное пребывание в виртуальном мире смартфона влияет не только на его психическое, но и физическое состояние. Вялость, сонливость, капризы, раздражительность, нарушение сна и иммунитета, расторможенность — вот лишь малый список побочных эффектов.

Ребёнок должен быть психологически готов к использованию мобильного телефона. Возраст сугубо индивидуален, но можно назвать ключевой фактор — ребёнок уже должен быть достаточно самостоятелен, т.е. понимать ответственность за свои поступки, владеть навыками самообслуживания, уметь принимать самостоятельные решения, объективно воспринимать себя и свои способности и решать возникающие проблемные ситуации. Примерный возраст, когда можно допустить владение личным смартфоном, 9 лет. И здесь важно установить время, которое ребёнок может проводить за смартфоном и ограничить контент, который он просматривает. Сегодня этот вопрос помогают решить различные приложения с родительским контролем.

В настоящее время для некоторых родителей остро стоит вопрос посещения ребенком детского сада с мобильным телефоном. Среди аргументов — «мне так спокойнее», «я должна его слышать и отслеживать местоположение». Конечно, родитель имеет полное право принести телефон для своего ребёнка в детский сад. НО!!! Скорее всего он останется лежать в кабинке приёмной, потому что, во-первых, детские игровые принадлежности в дошкольной образовательной организации моют и обрабатывают в соответствии с СанПиН, во-вторых, мобильный телефон может разбиться, что может быть небезопасно для детей, в-третьих, это может негативно сказаться на социализации ребёнка, ведь в детский сад он приходит за общением, умением взаимодействовать со сверстниками, решать конфликтные ситуации, а не сидеть в виртуальном мире, что к тому же может вызвать волну капризов у остальных детей.

Стоит понимать, что для родителя телефон в руках ребёнка-дошкольника — это «костыль», который как будто делает жизнь родителя и ребёнка «проще», «тише», а на самом деле, лишает его полноценного развития среди своих сверстников. Если всё же родитель даёт ребёнку-дошкольнику поиграть в развивающие игры на своём смартфоне, то необходимо помнить, что суммарное времяпровождение в мобильном гаджете в возрасте 3-6 лет должно быть не более 1 часа в день!

Таким образом, хочется сказать, что с одной стороны смартфон может стать окном в мир новых знаний, а с другой стороны может быть стеной, за которой останется интерес ребёнка к реальным играм, живое общение со сверстниками и родителями. Родителям важно понимать, что смартфон — это вспомогательный инструмент, который требует строго контроля и разумного подхода.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске среди детей растет спрос на косметику из-за тренда в соцсетях. Даже ученицы младших классов теперь снимают видеоролики о том, как делают макияж и собираются «выйти в свет».

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГПУ, автор фото: Александр Терентьев.