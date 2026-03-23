«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Автор: Юлия Данилова

Речь идет о проектах, которые реализуются в городе по инициативе застройщиков

Прокуратура Новосибирской области настаивает на установлении на территории Новосибирска минимальной площади земельного участка, который может быть использован под комплексное развитие территории (КРТ) — от 5 га. Речь идет о проектах, которые реализуются по инициативе правообладателя. Пока таких ограничений в городе нет.

— Средняя площадь территорий, в отношении которых мэрией города Новосибирска заключены договоры о комплексном развитии, по состоянию на 13.03.2026 года, составляет 5,2 га, — заявили в главном управлении архитектуры и градостроительства муниципалитета в ответ на запрос Infopro54.

В ведомстве подтвердили, что вопрос об установлении минимальной площади под КРТ по инициативе правообладателя от пяти гектаров обсуждается с профессиональным архитектурным сообществом. Сроки по проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) с участием мэрии и депутатов по этому вопросу не определены. Сколько проектов КРТ, из реализующихся в городе, не проходят по нормативу в 5 га, в мэрии не уточнили, посоветовав редакции изучить открытую документацию на портале ведомства.

Судя по документам о договорах КРТ, размещенных на сайте мэрии, 28 проектов, инициаторами которых уже выступили застройщики, реализуются на площади менее 5 га. Только 9 проектов превысили планку, на которой настаивает прокуратура. Среди них:

  • Два проекта ООО «Брусника» на ул Большевистской — 10,8 и 21,13 га;
  • Проект ООО СЗ «ВИРА на Окружной» — 5,5 га;
  • Проект ООО «Тактический урбанизм. Специализированный застройщик» на Есенина — 5,12 га;
  • Проект группы «МЕТА» 186836 кв. м в границах ул. Ясный Берег и береговой линии реки Оби в Ленинском районе — 18,6 га;
  • Проект ООО СЗ «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ ПАРК» на ул. Дуси Ковальчук — 5,17 га;
  • Проект ОООО «СЗ КПД-Газстрой» по ул Тайгинская — 8,68 га;
  • Проект ООО «СЗ «Энергострой» по ул. имени генерал-майора Рожкина А. Н. — 9,84 га;
  • Проект по ул. Таежной, ул. 2-й Ракитной, ул. Болотной в Ленинском районе — 8,5 га.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, девелопер Вячеслав Илюхин сообщил редакции Infopro54 о том, что ограничение площади участков для реализации проектов КРТ от 5 га уже действует во многих регионах России. Эта тема обсуждается и с депутатами горсовета Новосибирска.

— Сейчас около 90% участков, которые есть у новосибирских застройщиков, площадью менее 5 га. Если у нас окончательно хотят убить малый бизнес в девелопменте, то это действенная мера. Не знаю, какие цели преследует мэрия и прокуратура. Все что у нас делается в последнее время в строительной отрасли направлено на то, чтобы угробить малый бизнес в пользу крупняка. Не думаю, что это правильно, — добавил Илюхин.

По итогам 2025 года в Новосибирске реализовывалось 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. 26 были договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Об этом сообщал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

Напомним, именно прокуратура была инициатором введения в Новосибирске социального взноса для застройщиков, за счет которого в городе сейчас строятся детсады и школы параллельно с новыми домами.

Девелоперы активно настаивают на отмене социальной нагрузки: тема обсуждается  с декабря прошлого года. Вопрос рассматривался на январском заседании комитета по строительству Заксобрания в январе 2026 года. Мэрия против отмены социального взноса.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Локальный рынок Новосибирска уже подтверждает глобальные тренды: дефицит качественных офисов, рост мелкой нарезки и спрос на решения «под ключ».

В «Тайм Парке»можно приобрести офисные помещения площадью от 30 и до 168 кв.м, как под чистовую отделку, так и с выполненным ремонтом.  По желанию собственника здесь можно открыть студии красоты, ногтевые сервисы, предприятия сферы услуг, юридические и нотариальные конторы, образовательные кабинеты (логопеды, репетиторы, мини-курсы); шоу-румы локальных брендов, креативные мастерские,

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В цифровой каталог производителей, созданный на базе центра «Мой бизнес», входит 55 производственных компаний региона. 22% включенных в него предприятий относятся к сфере мебельного производства и стройматериалов. По 18% приходится на компании легкой промышленности и сегмент питания.

— Появление этих отраслей в топе рейтинга коррелирует с общими трендами развития малого и среднего предпринимательства в регионе, — констатируют в центре.

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские власти намерены уделить особое внимание социально-экономическому развитию населенных пунктов, которые попали в зону карантина и где был изъят скот. Об этом в ходе встречи с жителями села Козиха заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что жители предложили расширить направление поддержки на восстановление разных видов животных и птицы, не только крупного рогатого скота.

Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Автор: Артем Рязанов

Аэропорт Толмачево в Новосибирске продемонстрировал рост выручки и чистой прибыли в 2025 году. Данные были опубликованы в финансовом отчете АО «Аэропорт Толмачево», доступном в карточке организации на Rusprofile.

Доход акционерного общества вырос на 16%, достигнув 13 миллиардов рублей (в 2024 году было 12 миллиардов). Чистая прибыль аэропорта составила 5,2 миллиарда рублей (в 2024 году — 4,4 миллиарда). Согласно данным Rusprofile, выручка и прибыль Толмачево увеличиваются уже пятый год подряд.

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области завершается изъятие скота в населенных пунктах, попавших в карантинные зоны по пастереллезу. Одним из основных вопросов для владельцев сельскохозяйственных животных становится вопрос убытков и компенсаций. Infopro54 узнал, что думают об этом фермеры.

Изъятия скота в пяти районах Новосибирской области коснулись личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и крупных сельхозпредприятий – животноводческих комплексов. Финансовые последствия и вопросы ущерба для этих трех категорий имеют некоторые отличия. Для животноводческих комплексов возмещение убытка идет преимущественно по страховой линии. В публичном пространстве информации об этом немного, сами предприятия и органы власти подробности не сообщают, поясняя, что сведения относятся к коммерческой тайне. Единственным, кто на сегодняшний день прокомментировал изъятия скота в своем хозяйстве, стал председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Больше всего информации о компенсациях для ЛПХ: в региональном правительстве сейчас ежедневно сообщают о количестве семей, получающих выплаты. Что касается фермеров (КФХ), то свое положение они сами называют двойственным.

Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Автор: Юлия Данилова

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил Infopro54 о том, что у него изъяли весь скот из-за пастеррелеза.

— Нас тоже коснулась эта беда. Мы все выполнили по рекомендациям. Общее поголовье, которое подверглось уничтожению, составило почти 2,5 тысячи КРС. Весь скот, который был, попал под процедуру изъятия,  — констатировал Елисеенко.

