«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Прокуратура Новосибирской области настаивает на установлении на территории Новосибирска минимальной площади земельного участка, который может быть использован под комплексное развитие территории (КРТ) — от 5 га. Речь идет о проектах, которые реализуются по инициативе правообладателя. Пока таких ограничений в городе нет.

— Средняя площадь территорий, в отношении которых мэрией города Новосибирска заключены договоры о комплексном развитии, по состоянию на 13.03.2026 года, составляет 5,2 га, — заявили в главном управлении архитектуры и градостроительства муниципалитета в ответ на запрос Infopro54.

В ведомстве подтвердили, что вопрос об установлении минимальной площади под КРТ по инициативе правообладателя от пяти гектаров обсуждается с профессиональным архитектурным сообществом. Сроки по проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) с участием мэрии и депутатов по этому вопросу не определены. Сколько проектов КРТ, из реализующихся в городе, не проходят по нормативу в 5 га, в мэрии не уточнили, посоветовав редакции изучить открытую документацию на портале ведомства.

Судя по документам о договорах КРТ, размещенных на сайте мэрии, 28 проектов, инициаторами которых уже выступили застройщики, реализуются на площади менее 5 га. Только 9 проектов превысили планку, на которой настаивает прокуратура. Среди них:

Два проекта ООО «Брусника» на ул Большевистской — 10,8 и 21,13 га;

Проект ООО СЗ «ВИРА на Окружной» — 5,5 га;

Проект ООО «Тактический урбанизм. Специализированный застройщик» на Есенина — 5,12 га;

Проект группы «МЕТА» 186836 кв. м в границах ул. Ясный Берег и береговой линии реки Оби в Ленинском районе — 18,6 га;

Проект ООО СЗ «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ ПАРК» на ул. Дуси Ковальчук — 5,17 га;

Проект ОООО «СЗ КПД-Газстрой» по ул Тайгинская — 8,68 га;

Проект ООО «СЗ «Энергострой» по ул. имени генерал-майора Рожкина А. Н. — 9,84 га;

Проект по ул. Таежной, ул. 2-й Ракитной, ул. Болотной в Ленинском районе — 8,5 га.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, девелопер Вячеслав Илюхин сообщил редакции Infopro54 о том, что ограничение площади участков для реализации проектов КРТ от 5 га уже действует во многих регионах России. Эта тема обсуждается и с депутатами горсовета Новосибирска.

— Сейчас около 90% участков, которые есть у новосибирских застройщиков, площадью менее 5 га. Если у нас окончательно хотят убить малый бизнес в девелопменте, то это действенная мера. Не знаю, какие цели преследует мэрия и прокуратура. Все что у нас делается в последнее время в строительной отрасли направлено на то, чтобы угробить малый бизнес в пользу крупняка. Не думаю, что это правильно, — добавил Илюхин.

По итогам 2025 года в Новосибирске реализовывалось 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. 26 были договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Об этом сообщал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

Напомним, именно прокуратура была инициатором введения в Новосибирске социального взноса для застройщиков, за счет которого в городе сейчас строятся детсады и школы параллельно с новыми домами.

Девелоперы активно настаивают на отмене социальной нагрузки: тема обсуждается с декабря прошлого года. Вопрос рассматривался на январском заседании комитета по строительству Заксобрания в январе 2026 года. Мэрия против отмены социального взноса.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене.