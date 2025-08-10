Новосибирцы столкнулись с нашествием тараканов

В соцсетях и домовых чатах Новосибирска появились панические сообщения от горожан, которые пишут о том, что их дома и квартиры атаковали полчища тараканов.

— Это кошмар! Сколько живем в доме, такого не было. Около мусоропроводов насекомые в огромном количестве. Ползают по стенам в подъезде. Перед тем как зайти в квартиру приходится стряхивать их с косяков, с двери. В квартире перед дверью ловушки, которые приходится менять чуть ли не ежедневно, но насекомые все равно расползаются по комнатам. Сейчас собираем бюллетени, чтобы заваривать мусоропровод. В подъездах уже идет дезинсекция, квартиру будем обрабатывать сами, — рассказала Infopro54 одна из жительница дома на Юго-Западном жилмассиве.

Житель многоэтажки на Петухова отметил, что уже неоднократно приглашал специалистов для обработки четырехкомнатной квартиры от насекомых. Средняя цена такого вызова — 5 тысяч рублей.

— Хватает буквально на месяц, а потом их количество снова стремительно увеличивается. Специалист говорил, что они прячутся под натяжными потолками, которые сейчас устанавливают во многих квартирах, что нужно тщательно заделывать все входы в квартиру коммуникаций, в том числе интернет-кабелей, сетками закрывать вентиляцию и окна, — говорит собеседник редакции.

В домовых чатах люди пишут, что тараканы заходят в квартиры не только через дверь, но и через открытые окна, балконы по стенам домов.

Старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая отметила, что скорость размножения у рыжего таракана-прусака очень большая: одна самка насекомого откладывает 30-40 яиц и производит потомство 4-9 раз за жизнь. При этом продолжительность жизни тараканов может достигать нескольких месяцев.

— Даже после появления одной особи колония очень быстро размножается. Плюс эти насекомые в жилище человека всегда найдут себе еду. Если нет продуктов питания, то они переходят на бумагу, ткани, особенно шерстяные, могут объедать кожу на обуви и даже есть мыло, — рассказывает ученый.

Она не исключает, что за летний период колонии тараканов развились, и сейчас началась их миграция. Насекомые могут заселять точки общепита, киоски, переходить из дома в дом по инженерным сетям. Люди могут случайно занести их в квартиру в сумках и на одежде.

— Эти насекомые очень мобильны, и как только вам на глаза попалась одна особь, нужно уже принимать меры по обработке помещения, — рекомендует Людмила Петрожицкая.

Председатель правления Союза управляющих компаний «Единство» Александр Синица объяснил Infopro54, что у большинства УК есть договоры с организациями, которые на системной основе обрабатывают места общего пользования дома от насекомых и грызунов.

— Например, в наших домах мы эту работу проводим раз в квартал – раз в полгода. В среднем расходы составляют 5 рублей за «квадрат». Но это не дает больших результатов, так как тараканы размножаются не в подвалах — там есть нечего. Ключевой рассадник насекомых — мусокамерные столбы. Если их заварить, то вероятность появления тараканов сокращается раз в пять. На втором месте находятся квартиры асоциальных личностей. Вот с этой проблемой УК ничего поделать не могут, так как законодательством обязание собственников квартир по дезинсекции не предусмотрено. Для получения устойчивого результата дом должен обрабатываться полностью, включая ВСЕ квартиры. В противном случае через месяц тараканы появятся вновь, — констатирует эксперт.

Судя по существенно возросшему числу обращений граждан с вопросами об этих насекомых и способах борьбы с ними, количество тараканов в домах города сейчас приближается к десятилетнему максимуму.

— Лет десять назад во многих домах Новосибирска насекомые практически исчезли. Дело в том, что тогда для дезинсекции применялись новые пиретроиды, которые хорошо действовали на насекомых, и это резко снизило их популяцию в городе. Однако, как известно, тараканы довольно быстро адаптируются к любым веществам, используемым для борьбы с ними. Так, например, к дихлофосу, которым раньше часто пользовались для борьбы с тараканами, эти насекомые давно имеют очень высокую резистентность. Кроме того, по отзывам жителей, эффективность циперметрина, которым в настоящее время обычно проводят обработку, также заметно снизилась. Вероятно, это одна из основных причин того, что сейчас мы снова наблюдаем новое нашествие тараканов. Для повышения эффективности борьбы с насекомыми нужно постоянно работать над усовершенствованием способов обработки: регулярно оценивать эффективность применяемых препаратов, при необходимости изменять их состав и/или концентрацию, разрабатывать новые препараты. Это серьезная системная работа, — говорит Людмила Петрожицкая.

Она также подчеркнула, что при обработке домов от насекомых важно проводить полную дезинсекцию всех помещений, включая квартиры.

В соцсетях жители Новосибирска возмущаются, что причиной резкого роста популяции тараканов могут быть компании, предлагающие услуги по обработке квартир.

— Для больших компаний это невыгодно. У них уже заключены договоры с УК, где прописана ответственность. Если тараканы появляются между сроками обработки, то она проводится за счет контрагента, — пояснил Синица.

Однако он не исключает: чтобы выйти в небольшие УК и ТСЖ, мелкие предприниматели, предлагающие услуги по борьбе с насекомыми, теоретически могут идти на такие меры. Но доказать такие случаи практически невозможно. По словам собеседника Infopro54, в его практике работы на рынке нет ни одного такого прецедента.

Ранее редакция сообщала, что число жалоб на крыс в Новосибирске за год увеличилось вдвое.