За пять лет производство цветов в Сибири выросло на треть

В прошлом году сельхозпредприятиями СФО было срезано 20 млн 605 тысяч цветов и бутонов, что составляет 5% от общероссийских показателей. При этом за 5 лет производство цветов на срез в округе выросло на 33%, констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Активно наращивает своё присутствие на рынке хризантем компания из Алтайского края. Мощности предприятия позволяют выращивать до 10 млн штук в год. Сельхозпредприятия Томской области произвели 2 млн штук цветов, Иркутской — 1,4 млн штук.

Эксперты ЦОЭ отмечают, что в Сибири формируются условия для дальнейшего развития отечественного цветоводства и импортозамещения. Сельхозпроизводители ищут альтернативные источники энергии, используют интеллектуальные LED-фитолампы, направляют ресурсы на цифровизацию и роботизацию, а также на импортозамещение семян.

— Учитывая динамику прошлых лет и стремление аграриев к роботизации и автоматизации, уровень самообеспеченности продукцией цветоводства в округе к 2030 году может вырасти еще на 70%, — прогнозирует заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Он отметил, что сейчас потребности российского рынка цветов лишь на 25% обеспечивают местные производители. В 2025 году Россия закупила за рубежом около 1,4 млрд штук срезанных цветов. В первую очередь востребованы розы (основной поставщик — Эквадор), а также хризантемы (ввозятся из Нидерландов), гвоздики, лилии и орхидеи (Нидерланды и Беларусь).

Ранее редакция сообщала о том, что Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ. Фитосанитарные сертификаты указывают Иран как страну происхождения, но продукция и упаковка похожи на армянскую.