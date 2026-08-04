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Бизнес

За пять лет производство цветов в Сибири выросло на треть

Автор: Юлия Данилова

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По итогам 2025 года цветоводство стало наиболее рентабельной подотраслью защищённого грунта

В прошлом году сельхозпредприятиями СФО было срезано 20 млн 605 тысяч цветов и бутонов, что составляет 5% от общероссийских показателей. При этом за 5 лет производство цветов на срез в округе выросло на 33%, констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Активно наращивает своё присутствие на рынке хризантем компания из Алтайского края. Мощности предприятия позволяют выращивать до 10 млн штук в год. Сельхозпредприятия Томской области произвели 2 млн штук цветов, Иркутской — 1,4 млн штук.

Эксперты ЦОЭ отмечают, что в Сибири формируются условия для дальнейшего развития отечественного цветоводства и импортозамещения. Сельхозпроизводители ищут альтернативные источники энергии, используют интеллектуальные LED-фитолампы, направляют ресурсы на цифровизацию и роботизацию, а также на импортозамещение семян.

— Учитывая динамику прошлых лет и стремление аграриев к роботизации и автоматизации, уровень самообеспеченности продукцией цветоводства в округе к 2030 году может вырасти еще на 70%, — прогнозирует заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

Он отметил, что сейчас потребности российского рынка цветов лишь на 25% обеспечивают местные производители. В 2025 году Россия закупила за рубежом около 1,4 млрд штук срезанных цветов. В первую очередь востребованы розы (основной поставщик — Эквадор), а также хризантемы (ввозятся из Нидерландов), гвоздики, лилии и орхидеи (Нидерланды и Беларусь).

Ранее редакция сообщала о том, что Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ. Фитосанитарные сертификаты указывают Иран как страну происхождения, но продукция и упаковка похожи на армянскую. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт цветы производство импортозамещение

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Новосибирские предприниматели готовят иски к Wildberries о возмещении убытков

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприниматели (селлеры), работающие с маркетплейсом Wildberries, пострадали от беспилотников, которые атакуют склады и распределительные центры компании. Об этом редакции рассказали несколько участников местного рынка.

— Пострадавшие есть среди малых, средних и крупных компаний. Общей статистики нет. Цифры меняются постоянно. Но в среднем самые мелкие получают по 20 тысяч, остальные — пока ничего, — пояснил эксперт, знакомый с ситуацией.

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Верховный суд легализовал гостевые дома на участках под ИЖС

Автор: Оксана Мочалова

Высшая судебная инстанция России поставила точку в споре, который волновал многих владельцев частных домов, сдающих комнаты туристам. Суд подтвердил, что для использования индивидуального жилого дома в качестве гостевого не требуется менять вид разрешенного использования земли.

Поводом для разбирательства послужил иск одной из местных администраций к собственникам дома, которые сдавали в нем комнаты. Чиновники настаивали, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а коммерческая деятельность на нем недопустима. Кроме того, муниципалитет заявлял, что эксплуатация такого объекта якобы создает угрозу для жизни и здоровья людей и наносит ущерб окружающей среде.

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Уборочная кампания началась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области началась уборка озимых и зернобобовых культур, сообщил министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей Михайлов на оперативном совещании.

— Уборочная кампания в этом году стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году — в силу погодных условий. Убрано на сегодняшний день 20 тысяч га — это 2% плана. Продолжаются кормозаготовки, — сказал Михайлов.

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В Новосибирске не исключают рост заболеваемости менингитом

Автор: Юлия Данилова

Врачи призывают новосибирцев прививаться от менингококовой инфекции. Статистика заболевших растет в регионе растет. В 2025 году в области было зарегистрировано 23 случая заболевания — 14 из них взрослые, а также 9 детей. В 2025 году в регионе также было зафиксировано 2 летальных исхода, один из них — у ребенка.

По данным управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 0,82 на 100 тысяч населения и почти вдвое превысил среднемноголетний уровень за предшествующие пять лет (0,45 на 100 тысяч), но снизился, по сравнению с 2024 годом (30 случаев). Больше всего заболевших выявлено в Новосибирске (15 человек).

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Новосибирская область стала лидером антирейтинга по числу DDoS-атак в СФО

Согласно отчету RED Security, подразделения группы МТС, за первую половину 2026 года Новосибирская область стала лидером по числу DDoS-атак в Сибирском федеральном округе. Специалисты зафиксировали порядка 700 кибератак на территории СФО в этот период. При этом округ остался на шестом месте в масштабах России по общему количеству атак, но столкнулся с одними из самых значительных инцидентов.

Наибольшую активность злоумышленников наблюдали в отношении организаций Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. В приоритете у атакующих оказались компании из сферы информационных технологий и розничной торговли. В Республике Алтай целью атак стала индустрия гостеприимства. Эксперты полагают, что выбор этих отраслей обусловлен их зависимостью от бесперебойного функционирования цифровых сервисов, что позволяет злоумышленникам максимизировать сбои в обслуживании клиентов.

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На тротуарах Новосибирска появятся роботы-доставщики

Автор: Юлия Данилова

Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) о единых требованиях и правилах для роботов-доставщиков (роверов) направлен в правительство РФ. Он получил одобрение в Минэкономики, МВД, Минтрансе и ФСО. Об этом сообщили сразу несколько федеральных СМИ, ознакомившихся с документом. В публичном доступе его пока нет.

По данным «Коммерсанта», ЭПР будет действовать в 35 регионах России. Перед публикацией материала редакции Infopro54 не удалось найти их перечень. Однако, муниципальный портал «Новосибирские новости» утверждает, что роверы будут тестироваться в Новосибирске.

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