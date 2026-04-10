Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Как на зарплату в 60 тысяч купить квартиру, если метр улетел в космос

Заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия — Центральная Азия» НГУЭУ Денис Борисов ко Дню космонавтики — о технологическом лидерстве России, Гагарине и о том, при каких условиях страна действительно может идти вперёд, а не просто отчитываться о движении:

Денис Борисов

Гагарин и смысл «вести вперёд»

— Славные страницы истории — это не просто повод для памятной даты. Это важный элемент жизни общества. Именно большие достижения и большие герои формируют самосознание, уверенность в собственных силах и задают образцы поведения будущим поколениям. Образ Юрия Гагарина без всяких натяжек является одной из фундаментальных опор идентичности нашего народа.

И не случайно даже в массовой культуре этот образ пытаются размывать и очернять. Достаточно вспомнить, как западные игроделы доходят до того, что предлагают игроку сжигать фотокарточки с первым космонавтом ради получения игровой ачивки. Это ведь не просто дурной вкус, а вполне показательная работа с символами.

Но я бы здесь сделал одну принципиальную поправку: Юрий Алексеевич — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд». Почувствуйте разницу. В первом случае это может быть и эгоистичная позиция, при которой можно быть первым даже в деградации. Во втором — это уже миссия. И именно в таком смысле День космонавтики сегодня должен быть разговором не только о памяти, но и о будущем.

Технологический суверенитет как базовая потребность

Если говорить прямо, технологический суверенитет — это базовая потребность любого здорового государства. Но всерьёз задумались мы об этом только тогда, когда в прямом столкновении увидели, что такое зависимость от чужих технологий. До 2022 года в головах значительной части наших управленцев господствовала простая идея: всё можно купить. Жизнь, как это часто бывает, быстро объяснила, что это иллюзия.

Поэтому сейчас вопрос стоит уже не о косметическом импортозамещении, а о восстановлении собственной технологической субъектности. Нужно прямо признать: во многих отраслях мы подошли к этому рубежу с серьёзным технологическим отставанием. Достаточно посмотреть на состояние отечественного автопрома, чтобы понять примерный масштаб накопившихся проблем. И здесь президент абсолютно прав, когда указывает, что одних заимствований и обратного инжиниринга недостаточно.

Асимметрия: инфраструктура против человека

На мой взгляд, Россия может достичь технологического лидерства только при одном принципиальном условии: если будет устранена нынешняя асимметрия между вложениями в инфраструктуру и вложениями в человека.

Сегодня государство действительно много делает в сфере научно-технического развития. Мы видим крупные стройки, новые кампусы, лаборатории, исследовательские центры. Это важная работа. Тот же СКИФ — проект действительно большого масштаба. Но возникает вполне простой вопрос: кто придёт работать на эту инфраструктуру и кто будет в ней учиться? Потому что сама по себе инфраструктура знания не производит. Их производят люди.

И вот здесь начинается главная проблема. Получается странная и, по сути, ненормальная ситуация: человек с зарплатой в 60 тысяч рублей заступает на работу на многомиллионную, а иногда и миллиардную инфраструктуру. Возникает очень простой и очень неприятный вопрос: как на эти деньги купить квартиру, содержать семью, желательно многодетную, если стоимость квадратного метра повторила подвиг Юрия Алексеевича, улетев в космос? Если мы не отвечаем на этот вопрос, то никакой разговор о технологическом лидерстве не будет до конца серьёзным.

Школы, учителя и дефицитные бюджеты

Причём это касается не только науки, но и среднего образования. Мы строим школы, открываем новые объекты, отчитываемся о вводе площадей, но нагрузка и уровень оплаты труда учителей по-прежнему остаются бременем для региональных и муниципальных бюджетов. А эти бюджеты у нас во многих случаях дотационные и дефицитные. То есть система держится на заведомо слабом финансовом контуре. В таких условиях мы можем сколько угодно говорить о прорывах, но если учитель и преподаватель остаются в логике хронического недофинансирования, то мы просто воспроизводим кадровое истощение.

Поэтому люди науки и образования должны иметь иной статус. На мой взгляд, учитель и научный работник должны рассматриваться не как расходная статья, которую можно профинансировать по остаточному принципу, а как стратегический кадровый ресурс государства. Отсюда и вывод: как минимум в ключевых сегментах науки и образования необходима модель, близкая к федеральному статусу. Иначе у нас получается парадокс: технологическое лидерство объявляется национальной задачей, а люди, которые должны его обеспечивать, продолжают жить в режиме бюджетного выживания.

Почему так происходит и что с этим делать

Причина нынешней асимметрии в целом понятна. В стройке заинтересованы вполне конкретные группы, назовём их аккуратно — девелоперы, которые осваивают бюджет. А вот на росте зарплат учёным и учителям много не заработаешь. Отсюда и перекос: инфраструктурная оболочка наращивается быстрее, чем воспроизводится человеческое содержание. Но без второго первое со временем просто теряет смысл.

При этом, конечно, надо признать и другое: без импортозамещения и обратного инжиниринга тоже не обойтись. Вопрос лишь в том, как именно это делать. Нам нужно завозить не только комплектующие, нам нужно перевозить интеллект — тех носителей инженерного знания, производственной культуры и технологической дисциплины, которые способны заново запускать сложные цепочки компетенций. Потому что за последние тридцать лет по ряду направлений мы утратили не только мощности, но и сами навыки.

И на фоне того, как сегодня схлопывается прежде всего европейская промышленность, для России здесь открывается определённое окно возможностей. Но тут возникает тонкий момент: готовы ли мы сами заново учиться, менять управленческие привычки и перестраивать систему принятия решений? Потому что технологическое лидерство — это не только деньги и станки, это ещё и способность к институциональному переобучению.

Приоритеты для суверенитета XXI века

Что касается приоритетных направлений, то сосредоточиться нужно на тех сферах, где формируется реальный суверенитет XXI века: искусственный интеллект, микроэлектроника, новые материалы, станкостроение, энергетика, биотехнологии, системы связи, а также технологии двойного назначения. Лидерство не возникает из распыления ресурсов. Оно возникает там, где государство умеет концентрировать усилия, формировать длинный заказ и выстраивать связку между наукой, образованием, промышленностью и управлением.

Что это значит для Новосибирской области

Если говорить о Новосибирской области, то наш регион как раз показывает и сильные стороны, и ограничения нынешней модели. У нас формируется мощный научно-технологический узел: Академгородок, Кольцово, СКИФ, сильная университетская и исследовательская база. Это серьёзный задел. Но и здесь главный вопрос тот же самый: хватит ли нам внимания к человеку. Потому что технологическое развитие региона определяется не только объектами, но и тем, сможет ли область удерживать у себя преподавателя, инженера, исследователя, конструктора, школьного учителя. Если сможет — будет развитие. Если нет — даже самая современная инфраструктура начнёт работать вполсилы.

Главный вывод

Поэтому главный вывод здесь простой. Россия может добиться технологического лидерства тогда, когда перестанет воспринимать науку и образование как обслуживающие отрасли и начнёт относиться к ним как к ядру государственного развития. Когда мы будем строить не только стены и корпуса, но и нормальную жизненную траекторию для тех, кто в этих стенах должен создавать будущее. Вот тогда формула Гагарина действительно заработает в полную силу — не «быть первыми любой ценой», а вести вперёд.

Денис Борисов, регионовед, доцент, кандидат исторических наук. В списке преподаваемых им учебных дисциплин: «Международные конфликты в XXI веке», «Политика ШОС в регионе», «Региональные конфликты», «Системы национальной и коллективной безопасности».

Ранее редакция сообщала, что Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта.

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ, из личного архива эксперта

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Автор: Юлия Данилова

Руководитель программы «Высокотехнологичный бизнес с Китаем» НГУЭУ Татьяна Натальина проанализировала перспективы развития рынка искусственного интеллекта в России:

— В современных реалиях искусственный интеллект становится ключевой технологией, необходимой и достаточной для запуска новой промышленной революции, борьба за лидирующие позиции разворачивается не только между отдельными компаниями, но и целыми государствами. Лидерами рынка искусственного интеллекта являются США и Китай, но у России есть важное преимущество — школы программирования и физико-математические. Учитывая, что главная производительная сила нового уклада — интеллект разработчиков, Россия может занять лидирующее положение, выступая в роли «мировых конструкторов», способных решать сложнейшие задачи и удерживать высокое место на рынке искусственного интеллекта.

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

В рамках Московского экономического форума на сессии «Сибирский рывок» планируется обсудить смену модели развития страны. Модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов пояснил, почему Сибирь может стать новым плацдармом для экономического роста России.

— В стране стремительно сужается окно возможностей для преодоления всех наших крайне негативных тенденций, начиная с многодесятилетней деиндустриализации страны, снижения уровня развития производительных сил и дальше — вопросами культуры, демографии и так далее.

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Заведующий лабораторией «Центр региональных сравнительных исследований «Россия - Центральная Азия» НГУЭУ Денис Борисов оценил войну в Иране через теорию международных отношений:

— Оставим символизм парада планет астрологам. Важнее другое: американо-израильская атака чётко подсвечивает, как меняется сама механика мировой политики.

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Автор: Юлия Данилова

Владелец сети квартир посуточной аренды «Сутки как дома» Екатерина Батенева — о специфике ведения бизнеса краткосрочной аренды в Новосибирской области.

— В этой нише я начала работать в 2018-м. Сначала даже не помышляла о том, чтобы брать в управление квартиры собственников, но 2022 год показал, что это возможно. И история закрутилась совершенно по-новому, так как появилась возможность развиваться, масштабироваться без личных вложений. Да, в итоге я получаю меньше, но в моем портфеле сейчас уже находятся 48 квартир. Из них 60% — в управлении, 40% — в субаренде. Это возможность выбора, возможность выхода в конкретную целевую аудиторию, для которой ты подбираешь предложение.

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Учредитель и руководитель «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич в колонке для Infopro54 дал прогноз развития IT-специальностей в области интернет-маркетинга.

— Двадцать три года в SEO — срок, за который успеваешь увидеть не один технологический переворот. Помню времена, когда keyword считался главным секретом продвижения, а ссылочная масса покупалась килограммами. Сегодня мы стоим перед очередной трансформацией рынка, только теперь катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. Но в отличие от предыдущих революций, которые расширяли возможности специалистов, нынешняя волна несет прямую угрозу целым профессиям.

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Автор: Юлия Данилова

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

