Госзакупки стекла и гранита отдадут российским компаниям

Правительство России рассматривает возможность распространения национального режима на закупки гранита, стекла и керамики. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей стройматериалов на фоне рекордного падения спроса в отрасли, которое не обошло стороной и Новосибирскую область.

Согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, в случае одобрения меры государственные учреждения, госкомпании и корпорации должны будут отдавать приоритет товарам из России и стран ЕАЭС, сообщают «Известия». Сейчас, по данным Минфина, доля российских товаров в госзакупках уже составляет 65%, однако в Минпромторге и Минстрое считают, что этих мер недостаточно.

Толчком к обсуждению послужила негативная динамика в строительном секторе. По итогам 2025 года производство стройматериалов в РФ сократилось на 8,3%, а по прогнозам ведомств, в 2026-м падение может достичь 22% при рисковом сценарии. Эксперты связывают это с завершением массовой льготной ипотеки и рекордно высокими кредитными ставками, которые практически парализовали спрос на жилье.

Новосибирская область полностью вписывается в этот общероссийский тренд. Данные Новосибирскстата за январь–май 2026 года фиксируют глубокий спад в смежных отраслях. Производство строительных растворов в регионе сократилось на 36%, сборных бетонных конструкций — на 27,6%, а готового товарного бетона — на 15,8%. Меньше стали выпускать кирпича (на 24,7%) и металлоконструкций (на 28,5%). Причина — двукратное падение ввода жилья в области с начала года.

В условиях стагнации строительного рынка Новосибирской области региональные производители оказались в двойном цейтноте. С одной стороны, высокие ставки отсекли покупателей жилья, что обрушило спрос на бетон и ЖБИ до уровня кризисных значений. С другой — конкуренция с импортными материалами, особенно в премиальных сегментах отделки, остается высокой.

Новый национальный режим мог бы помочь местным производителям керамики и стекла в борьбе за госзаказы, однако, как отмечают эксперты, многие контракты реализуются по схеме «под ключ», где материалы не выделяются в отдельную закупку, что делает механизм сложным в применении. По их мнению, без восстановления инвестиционной активности и удешевления кредитных средств для застройщиков одних протекционистских мер недостаточно — ситуацию это кардинально не изменит.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ.