Продукты, влияющие на разжижение крови и препятствующие образованию тромбов

Словосочетание «густая кровь» — это повышенная концентрация эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов с большим количеством сахара и липидов. Такая совокупность приводит к «склеиванию», образуя кровяные тромбообразования. Причины тромбоза делятся на две группы: генетические заболевания и приобретенные неправильные привычки.

Генетические заболевания, ведущие к образованию тромбов:

Гепатит;

Варикоз;

Гипоксия;

Инфаркт миокарда;

Диабет;

Лейкоз;

Сердечная недостаточность;

Дисфункция надпочечников;

Рак костного мозга;

Миелома;

Амилоидная дистрофия;

Плохие привычки тоже могут способствовать сгущению крови:

Нездоровое и несбалансированное питание, а именно употребление в пищу жирных, мучных и острых продуктов.

Злоупотребление алкоголем, так как напитки, содержащие спирт, обезвоживают организм, что ведет к снижению жидкости в сосудах.

Курение.

Малоподвижный образ жизни приводит к нарушению кровотока, и кровь начинает застаиваться.

Для чего нужно разжижать кровь?

Кровь — это жидкое вещество, которое переносит питательные вещества и кислород по всему организму. Но если кровь густая, то передвигаться по сосудам ей становится тяжело, от этого не только органы не получают нужное питание, но и образовываются тромбы. Тромб закупоривает сосуд, кислород не поступает в сердце и мозг, что в конечном итоге может привести к инфаркту или инсульту. Также при закупорке сосудов повышается риск кровотечений, варикозного расширения вен, атеросклероза.

Что нужно употреблять в пищу, чтобы нормализовать густоту крови? Продукты для разжижения крови

Витамины А, Е, В, помогают привести в порядок кровоток, количество липидов и глюкозы, поэтому важно, чтобы содержание в организме этих элементов было достаточным. Аминокислоты нужны для нормализации обмена веществ. Водно-солевой баланс для поддержания минералов и солей в организме. Клетчатка содержится в большом количестве в свежих овощах и фруктах, не подверженных термической обработке. Она снижает уровень холестерина и задерживает жидкость.

Для поддержания нормального состояния крови в домашних условиях нужно лишь скорректировать свои привычки питания. Разберем более подробно по группам продукты, которые помогут сделать кровь менее густой, разжижающие кровь.

Фрукты и овощи для разжижения крови

Учеными доказано, что свежие фрукты и овощи положительно влияют на кровеносные сосуды и сердце, тонизируя их.

Гранат в своем составе содержит аскорбиновую кислоту, витамины Р и В6, которые улучшают работоспособность сердца и понижают артериальное давление.

Лимон, как и другие цитрусовые, богат аскорбиновой кислотой и витамином К. Стабилизирует обмен жиров и предотвращает накопление вредных органических веществ. Но важно знать, что чистый лимонный сок лучше разбавлять водой и употреблять в пищу не более 100 грамм в день, так как он пагубно влияет на слизистую оболочку ЖКТ.

Чеснок обладает активными фитонцидами, положительно воздействующие на сердечно-сосудистую систему: нейтрализуя токсины в организме.

Абрикос содержит клетчатку и бета-каротин, предотвращая патологии сердца и повышая уровень гемоглобина в крови.

Ягоды для разжижения крови

Клюква. Витамины В, К, РР ускоряют работу эндокринной и иммунной систем.

Ежевика содержит витамин К, который обеспечивает свёртываемость крови и укрепляет кости.

Черная смородина полезна для крови своим содержанием витамина С. Но положительное воздействие оказывают не только плоды, но и сами листья, ведь все растение пропитано большим количеством аскорбиновой кислоты.

Калина обязательно рекомендуется к употреблению в свежем виде, потому что так сохраняются все эфирные масла, которые оптимизируют работу главных органов организма.

Напитки для разжижения крови

Жидкости играют важную роль для каждой клетки организма, все белковые процессы происходят благодаря растворению и всасыванию вместе с жидкостью. Это отражается и на свертывающихся характеристиках крови.

Зеленый чай способен снижать артериальное давление и предотвращать «склеивание» эритроцитов и тромбоцитов.

Натуральные соки в составе имеют много полезного витамина С, В и клетчатку.

Какао помогает в образовании гормона эндорфин, который принимает участие в усвоении липидов и углеводов.

Другие продукты для разжижения крови

Орехи участвуют в усваивании белков и углеводов за счет содержания в себе эфирных и растительных масел.

Сухофрукты, а именно клюква и черника имеют в своём составе фруктозу и клетчатку. Но не рекомендуется употреблять их слишком много, это может привести к избытку сахара в крови.

Овсяная, геркулесовая каши обильно напитаны клетчаткой. Исключение составляет рисовая каша, так как она содержит слишком много крахмала.

Специи (базилик, тимьян, шафран).

А какие продукты оказывают обратный разжижению крови эффект?

Сахар один из главных продуктов, который увеличивает вязкость крови, потому что содержит огромное количество углеводов. Он постепенно накапливается гликогеном в печени, уходит в избыток, приводит к образованию тромбов.

Газированные напитки содержат много углеводов, так как содержание сахара в таких продуктах приходится примерно на 40% от всего состава.

Картофель особенно вреден в жаренной форме с обилием масла. Он тоже накапливается гликогеном в печени.

Алкоголь тоже вреден для крови, особенно пиво, которое изготавливается на хмельном солоде. Чтобы напиток прошел через брожение, в него добавляют сахар.

Бобовые богаты растительными белками, поэтому не рекомендуется употреблять фасоль и горох в больших количествах.

Жирные продукты и блюда содержат концентрированные жирные кислоты, трансжиры.

Как выяснилось, в основе загущения крови лежит неправильное питание, поэтому нужно лишь пересмотреть свой рацион, прислушиваясь к рекомендациям по употреблению этих продуктов.