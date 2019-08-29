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Внезапная смерть взрослых во сне

  • 29/08/2019, 09:07
Медики отмечают, что в последние пару десятилетий всё чаще наблюдаются случаи внезапной смерти взрослых людей во время сна.

Почему это происходит? Чем объясняется такая смерть у здоровых вроде бы мужчин и женщин? Что предвещает вероятность внезапной смерти? Как можно защитить себя и близких? Ответы врачей на эти вопросы мы собрали в данной статье.

Историческая справка

Сам термин «внезапная смерть» в первый раз был применен на Филиппинах. После этого явление исследовалось специалистами из разных стран Юго-Восточной Азии. Но лишь в 80-х годах прошлого века внезапная смерть стала считаться самостоятельной болезнью. Дело в том, что именно в эти годы в США был зафиксирован резкий всплеск ночных смертей у внешне здоровых мужчин в возрасте от 20-ти до 50-ти лет.

Интересно, что в большинстве случаев это были выходцы из Вьетнама, Лаоса, Таиланда и других стран ЮВА. А вот среди афроамериканцев такой синдром не наблюдался вовсе.

Предвестники синдрома

Согласно результатам исследований, внезапная смерть обычно наступает ранним утром. Когда человек лежит, его сердцу необходимо большее количество кислорода. При наличии сердечных заболеваний это становится особенно актуальным.

Предвестниками внезапной смерти могут быть:

  • Боли в загрудинной области;
  • Учащенное или слишком редкое сердцебиение;
  • Неожиданные головокружения;
  • Внезапные приступы потливости;
  • Понижение артериального давления после физнагрузок;
  • Слабый пульс;
  • Синюшность кожных покровов;
  • Остановка дыхания при храпе (апноэ).

При возникновении любого из этих состояний, а особенно, при их повторении, необходимо как можно быстрее обратиться к кардиологу для обследования и лечения.

Причины внезапной смерти

Ученые выявили ряд факторов, которые увеличивают риск смерти во сне. К ним относятся:

  • Нарушение сердечного кровоснабжения;
  • Тромбы в легких;
  • Заболевания сердечнососудистой системы;
  • Лишний вес;
  • Сахарный диабет.

Но нередко после вскрытия людей, внезапно умерших во сне, патологоанатомы не находили каких-либо серьезных изменений сердца. Тем не менее, это не означает, что умершие были здоровыми людьми. Просто их болезнь еще не получила такого развития, чтобы изменения стали явными. Поэтому, чтобы не пропустить заболевание на ранней стадии, важно регулярно посещать врача для диагностики своего состояния.

Как помочь?

Если человек потерял сознание, его скрутили судороги, а дыхание замедлилось или остановилось, можно говорить о внезапной остановке сердца. В этом случае через несколько минут в организме наступают необратимые изменения, поэтому до приезда скорой помощи близкие люди должны постараться осуществить реанимационные мероприятия:

  • Открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха;
  • Сделать непрямой массаж сердца, ритмично надавливая на грудную клетку;
  • Осуществить искусственное дыхание «рот в рот».

Конечно, неподготовленный человек не сможет качественно провести перечисленное выше (кроме открытия окон), поэтому так важно каждому изучить технику оказания первой помощи. В крупных городах для населения проводятся соответствующие бесплатные курсы, найдите информацию о них. Также вы можете посмотреть обучающие видео, которых немало в Интернете.

И самое главное, откажитесь от вредных привычек сами и убедите своих близких сделать это. Курение, переедание, увлечение алкоголем, стрессы, малая подвижность – всё это повышает риск внезапной смерти во сне. А вот умеренные физические нагрузки, правильное питание и положительные эмоции позволят продлить жизнь.

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