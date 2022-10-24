Samsung открыл 22 вакансии в России

Корейская компания-производитель высокотехнологичных компонентов, несмотря на приостановку деятельности в России, продолжает набирать персонал в стране, пишут «Известия». В данный момент, по данным издания, ведутся поиски кандидатов на вакансии старшего специалиста по маркетингу, который повысил бы эффективность стратегии продаж мобильных устройств в магазинах бренда, менеджера по клиентоориентированию, отвечающего за выполнение планов по продажам мобильных устройств у партнеров компании, а также специалиста, который координировал бы спецпроекты, направленные на аудиторию поколения Z, т.е. молодых людей, родившихся между 2000 и 2011 годами.

Может ли это означать, что компания готова к полноценному возвращению, рассуждают эксперты.

Основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова полагает, что вероятно у компании в планах возобновление прямых продаж в России либо осуществление торговли через дистрибьюторы, либо привлечение к участию площадок-посредников.

Управляющий PR-агентства Khisam Communications Тауфик Хисамов считает, что компания не оставляет надежд на улучшение ситуации и последующее возвращение в Россию — особенно в свете того, что рынок всё активнее заполняется китайскими конкурентами.

При этом в пресс-службе Samsung подчеркнули, что решение о возобновлении поставок в Россию не рассматривалось.

Напомним, приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию состоялась 5 марта и связывалась тогда с логистическими трудностями.