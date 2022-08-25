АО «РЭС» подписало стратегически важные соглашения на Технопроме

Четырехстороннее соглашение между Минпромторгом и Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области, акционерным обществом «Региональные электрические сети» и кластером «Цифровая энергетика» определяет стратегию развития электросетевого комплекса области и дальнейшего перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями в условиях импортозамещения.

Двухстороннее соглашение между АО «РЭС» и ООО «Сизам» призвано обозначить направления взаимодействия крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области с потенциальным региональным оператором промышленного майнинга.

Подписание данных соглашений станет важным шагом к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области и повышению технологического суверенитета отрасли. Помимо этого, сотрудничество в рамках соглашений позволит повысить эффективность взаимодействия между сетевой организацией, промышленностью и бизнесом, придаст импульс развитию как электросетевого комплекса, так и легального майнинга, что будет способствовать росту экономических показателей в регионе.