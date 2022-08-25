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АО «РЭС» подписало стратегически важные соглашения на Технопроме

  • 25/08/2022, 14:52
24 августа в рамках IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» состоялось подписание ряда стратегически важных соглашений, касающихся развития электросетевого комплекса Новосибирской области.

Технопром-2022Четырехстороннее соглашение между Минпромторгом и Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области, акционерным обществом «Региональные электрические сети» и кластером «Цифровая энергетика» определяет стратегию развития электросетевого комплекса области и дальнейшего перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями в условиях импортозамещения.

Двухстороннее соглашение между АО «РЭС» и ООО «Сизам» призвано обозначить направления взаимодействия крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области с потенциальным региональным оператором промышленного майнинга.

Подписание данных соглашений станет важным шагом к качественной трансформации электроэнергетики Новосибирской области и повышению технологического суверенитета отрасли. Помимо этого, сотрудничество в рамках соглашений позволит повысить эффективность взаимодействия между сетевой организацией, промышленностью и бизнесом, придаст импульс развитию как электросетевого комплекса, так и легального майнинга, что будет способствовать росту экономических показателей в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром бизнес АО «РЭС»


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