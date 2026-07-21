Топливный кризис не повлияет на стоимость проезда в Новосибирске

По состоянию на 20 июля ни один из перевозчиков Новосибирска не обращался в департамент транспорта мэрии города с официальным заявлением об изменении действующих тарифов. В связи с этим возможность досрочного пересмотра стоимости проезда в общественном транспорте не предусматривается.

В ведомстве изданию Ом1 Новосибирск добавили, что работа общественного транспорта на муниципальных маршрутах в городе осуществляется в штатном режиме, несмотря на сложности с топливом.

Однако в перспективе повышения цен не избежать. В мэрии уже подтвердили, что стоимость проезда, скорее всего, вырастет до конца 2026 года. Как отмечал ранее начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин, окончательное решение традиционно принимается в ноябре. Грядущее изменение цен он связал с инфляцией.

— Учитывая инфляцию в стране, пусть даже она замедлилась, повышать тариф мы будем минимум на её уровень. Мы в этом сами заинтересованы. И сознательные пассажиры тоже должны быть заинтересованы, потому что всем нужно стабильное, надёжное и качественное транспортное обслуживание, — заявлял Никулин.

Он напомнил, что в последние годы повышение тарифов происходило 23–24 декабря. Например, с 24 декабря 2025 года стоимость поездки в метро выросла до 48 рублей, а в автобусе, трамвае и троллейбусе — до 45 рублей. В 2024 году цена также увеличивалась на 5 рублей. По прогнозу Банка России, инфляция к концу 2026 года снизится до 4–5%, что, вероятно, станет ориентиром для нового тарифа.

Ранее редакция сообщала, что пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса.