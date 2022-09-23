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«ЭкоТранс-Н» вернулся в Октябрьский район

  • 23/09/2022, 10:37
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вывоз мусора из Новосибирска
Компанию отодвинули с маршрута из-за мусорного коллапса, который потряхивал Новосибирск в апреле-мае.

С 23 сентября ООО «ЭкоТранс-Н» приступил к обязанностям по транспортированию ТКО на территории Октябрьского района города Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее эти работы по договору субподряда осуществляло МУП «САХ».

— На сегодняшний день парк специализированной техники «ЭкоТранс-Н» составляет 103 современных мусоровоза различных производителей: Mercedes-Benz, Scania, Hyundai, Isuzu, КАМАЗ. Порядка 95% всего автопарка — это машины моложе 2019-20 годов выпуска. Штат организации —520 человек, — прокомментировал генеральный директор ООО «ЭкоТранс-Н» Роман Колачев. — Ресурсный потенциал позволяет нам возобновить работы по транспортированию на территории Октябрьского района, а также повысить качество предоставляемой услуги.

С 23 сентября на линии вышли 22 современных автомобиля: 12 новых единиц будут обслуживать многоквартирные дома, для работы в частном — 3 единицы спецтехники, еще 7 машин направлено на маршруты для сбора крупногабаритных отходов.

В компании заверяют, что тщательно подготовились к смене оператора в районе и приняли ряд профилактических мер. За неделю до официального окончания договора субподряда с МУП «САХ» для обкатки новых маршрутов на линии были выпущены мусоровозы. Экипажи спецтехники и специалисты, проводившие натурные осмотры, устанавливали особые условия проезда к контейнерным площадкам (шлагбаумы, ворота, арки), обговаривали условия доступа к местам накопления с владельцами контейнерных площадок. Было обследовано порядка 1000 мест накопления. С 19 сентября региональным оператором совместно с Министерством ЖКХиЭ НСО организованы инспекционные выезды по контролю качества оказания коммунальной услуги. Дополнительно для повышения качества предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» проведена замена 172 поврежденных контейнеров на новые емкости.

— Мы контролируем весь ход подготовительных работ. Смена оператора по транспортированию должна пройти в штатном режиме, всё, что отметят жители, — это появление современных мусоровозов, — рассказала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — В качестве превентивной меры для предотвращения сбоев в процессе смены оператора мы выделили отдельную телефонную линию для собственников бизнеса и руководителей УК, ТСЖ и ЖСК. Для жителей будет усилена работа диспетчерской службы.

новости Новосибирска

«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Напомним, в апреле сотрудники ООО «ЭкоТранс-Н» объявили забастовку. Официальной причиной называлась невыплата заработной платы, что привлекло внимание прокуратуры. В ГК «ВИС» эту информацию опровергли и обвинили водителей в саботаже. Позже стало известно, что бастующих водителей лишили зарплаты.  23 апреля мэр Новосибирска ввел в городе режим повышенной готовности.

В итоге участников «мусорного» рынка города обвинили в подготовке скандала на майские праздники. Вывоз мусора из самых проблемных районов — Октябрьского и Дзержинского — временно взяло на себя МУП «Спецавтохозяйство». Впрочем представители предприятия, как и депутаты горсовета, неоднократно отмечали, что не против, чтобы временное решение стало постоянным.

ООО «ЭкоТранс-Н» в 2020 году выиграла четыре из шести тендеров на вывоз мусора из Новосибирска в течение трех лет на общую сумму более 9 млрд рублей. Тогда же отмечалось, что компания входит в ГК «ВИС», как и ООО «Экология-Новосибирск». К компании «ЭкоТранс» возникали вопросы  у депутатов регионального парламента, в связи с некачественной работой по вывозу ТКО из района области.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе ужесточается борьба на рынке раздельного сбора отходов

Фото пресс-службы «Экология-Новосибирск»

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мусорный коллапс Вывоз мусора из Новосибирска


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