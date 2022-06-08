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Производитель гречки ожидает снижения цен

  • 08/06/2022, 15:38
Автор:
новости Новосибирска
Пока стоимость продукции, представленной на полках магазинов, в среднем на 70% выше, чем в мае 2021 года.

На новосибирском предприятии, лидирующем в производстве круп, прогнозируют плавное снижение стоимости продукции. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

— Мы себя полностью обеспечиваем крупяными изделиями. Мы используем такую меру господдержки, как субсидированные кредиты, что позволяет закупать сырье впрок по выгодным ценам, — сообщил в телеграм-канале директор ООО «Первая Крупяная Компания» (входит в ГК «Пассим») Андрей Пивоваров.

По его словам, эта финансовая модель позволяет компании конкурировать на рынке РФ, в том числе в западной части страны: Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Продукция компании также поставляется в Республику Беларусь.

— Сейчас правительство РФ вводит экспортные пошлины на пшеницу, и за счет этого должна формироваться более низкая цена на продукцию на внутреннем рынке. Так что в ближайшее время мы ожидаем плавного снижения стоимости всех видов круп, — добавил Пивоваров.

новости Новосибирска

Где заканчивается бизнес и начинаются спекуляции?

По данным Новосибирскстата, на 27 мая килограмм гречневой крупы- ядрицы в среднем в области стоил 137,93 рубля за кг. В мае она откатывалась до 134,16 рубля за кг. До этого самая высокая цена по году фиксировалась 29 апреля — 140,83 рубля за кг. Для сравнения: 25 февраля 2022 года — 119,06 рубля за кг, а 31 мая 2021 года — 97,29 рубля за кг.

ООО «Первая крупяная компания» создана в 1991 году. Реализует продукцию под торговой маркой «Пассим». Производит около 144 наименований продукции эконом-, медиум- и премиум-сегмента. Более 80% продукции реализуются за пределами Новосибирской области. В ГК «Пассим» входят ООО «Первая крупяная компания» и ООО «Элеваторный комплекс Безменовский», ООО «Логистический комплекс элитный» и ООО «Управляющая компания Пассим». По данным открытых источников, владельцем всех ООО является Андрей Александрович Пивоваров.

 

Ранее в правительстве региона неоднократно заявляли, что в области нет дефицита гречки. 

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : цены производство Гречка бизнес


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