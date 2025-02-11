Еще на три месяца остановили работу кранов на заводе Кузьмина в Новосибирске

Ленинский районный суд снова приостановил эксплуатацию козловых кранов АО «НМЗ им. Кузьмина» — еще на 90 суток.

С 20 по 31 января 2025 года Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку, чтобы установить, были ли устранены нарушения, на основании которых была прекращена работа кранов на 90 дней в октябре 2024 года.

В ходе проверки было выявлено, что они устранены лишь частично. На данный момент было зафиксировано 20 нарушений.

— Постановлением суда АО «НМЗ им. Кузьмина» признано виновным в совершении указанного правонарушения, за которое назначено наказание в виде административного приостановления на срок 90 суток деятельности по эксплуатации: козловых кранов, установленных по адресу г. Новосибирск ул. Станционная, 28, — говорится в сообщении суда.

Постановление в законную силу не вступило, но подлежит немедленному обращению к исполнению.

Напомним, в первый раз проверка на предприятии прошла в сентябре 2024 года. На тот момент были выявлены 73 нарушения.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» образовано в 1999 году. Уставной капитал — 194,45 млн рублей. Предприятие специализируется на производстве стальных труб и фитингов. Владельцы предприятия в сервисе не указаны. В 2015 году на предприятии была введена процедура наблюдения, в декабре 2016 года завод заключил семилетнее мировое соглашение с кредиторами. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 45 млрд рублей (в 2022 году — 22,4 млрд рублей), чистая прибыль — 6,4 млрд рублей (в 2022 году — 1 млрд рублей). В декабре 2023 года НМЗ зарегистрировал в Перми дочернюю компанию ООО «Пермский металлопрокатный завод». в ноябре 2024 купил имущество АО «Сибмост» в Красноярске.

Ранее редакция сообщала о том, что суд приостановил на 40 дней строительство утиной фабрики под Новосибирском. Заявление в арбитраж поступило от Госстройнадзора.