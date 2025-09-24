Прокурор заявил в суде о риске срыва отопительного сезона в Бердске

В суде Бердска рассматривается иск прокурора Аркадия Козлова к администрации, МУП КБУ и ТГК-1 о соблюдении норм ЖКХ в сфере теплоснабжения.

Прокуратура выявила нарушения при подготовке объектов КБУ к отопительному периоду. Из-за задолженности КБУ в 130 млн рублей перед ТГК-1 за прошлый сезон, котельная не может закупить уголь на зиму.

На ТГК-1 осталось всего 8 тысяч тонн угля, и они закончатся до 15 октября. Из-за долгов МУП КБУ котельная попала в черный список поставщиков угля, и заменить её нечем. Строительство котельной «Восточная» приостановлено с марта 2024 года, а контракт с подрядчиком расторгнут.

Надзорный орган предупреждает, что это может сорвать отопительный сезон 2025–2026 годов. Без тепла могут остаться 22 тысячи человек, включая жителей 137 многоквартирных домов, две больницы и десять детских садов.

Прокурор обратился в суд, требуя признать незаконным бездействие администрации Бердска по организации отопления и обязать обеспечить альтернативный источник теплоснабжения до 18 мая 2025 года, а также получить паспорт готовности к зиме. Стоит отметить, что год назад город не смог получить этот документ.

Также прокурор требует устранить нарушения в подготовке к отопительному сезону и обеспечить безаварийную работу котельной. Директор ТГК-1 Михаил Букреев утверждает, что котельная готова к сезону и работа началась 22 сентября.

При этом Букреев подтверждает, что котельная не смогла сделать нормативный запас угля. И связывает это с нарушениями платежной дисциплины со стороны МУП «КБУ».

— На сегодня вопрос никак не решается. При отсутствии ресурса будет произведена остановка котельной – топить будет нечем, — цитирует словам директора издание Бердск Онлайн.

Он отметил, что долги с муниципального предприятия можно взыскать только через арбитражный суд. Однако платежи задерживаются на 12-14 месяцев. Специалист предупредил, что в начале октября котельная будет полностью остановлена из-за судебных разбирательств с кредиторами. Счет ТГК-1 заблокируют, сумма взыскания — 96,7 млн рублей.

— Если бы КБУ погасил долги, это позволило бы ТГК избежать блокировки счетов, — резюмировал он.

МУП «КБУ» признает только одну претензию прокуратуры — необходимость отремонтировать здание ЦТП-7А на улице Лунная.

Представитель администрации Бердска заявил, что все обязательства по подготовке к новому отопительному сезону выполнены в срок. Он попросил суд полностью отклонить иск прокурора.

Следующее заседание состоится 15 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске к теплу подключили свыше 1,2 тысяч многоквартирных домов.