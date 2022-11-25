Топ-менеджеры «Билайна» выкупили компанию у нидерландского холдинга за 130 миллиардов рублей

Топ-менеджеры «Билайна» подписали соглашение о выкупе компании у холдинга VEON, сообщается на официальном сайте компании. Сделку планируется завершить к 1 июня следующего года. Европейский холдинг получит 130 миллиардов рублей (чуть более 2 миллиардов евро по текущему курсу).

В пресс-релизе отмечается, что новые владельцы обещают не менять прежний курс развития компании, и для ее партнеров и клиентов никаких изменений также не будет.

— Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться, —прокомментировал гендиректор Александр Торбахов. — Veon будет стремиться к тому, чтобы сделка прошла максимально гладко для всех сотрудников и клиентов в России, без снижения качества предоставляемых услуг, — пообещал гендиректор группы Veon Каан Терзиоглу.

Группа Veon основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым. Она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в Амстердаме. Холдингу принадлежат активы в Азии, Африке и странах СНГ.

В квартальной финансовой отчетности за первый квартал текущего года Veon зафиксировал обесценение бизнеса в России в объеме $449 млн. «Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашей деятельностью в России, — указывал Veon.

Ранее редакция сообщала, что Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani готовы вернуться в РФ.

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