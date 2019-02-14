Промышленные лидеры–экспортеры Новосибирска

НЗХК

Около 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира сегодня работают на топливе, которое производит новосибирское предприятие ПАО НЗХК. Компания поставляет твэлы (тепловыделяющие элементы) в Китай, Индию, Болгарию, Украину, Белоруссию, Иран.

— Что бы не говорили про Украину, но основной рынок потребления нашей продукции там сохранился. В Белоруссии сейчас запускается АЭС (Недалеко от города Островец. — Ред.). Она будет работать на топливе, которое производит НЗХК, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Совокупная сумма экспорта предприятия в 2018 году составила 1,8 млрд рублей.

«Катод»

Новосибирское предприятие АО «Катод» является одним из ведущих российских производителей самого современного электронно-оптического оборудования: преобразователей, приборов ночного видения. Совокупный объем поставок на экспорт в 2018 году составил 1,3 млрд.

36% продукции предприятие сегодня поставляет в Турцию, 7,5% — в Сербию, 5,5% — Израиль. Экспортные поставки также осуществляются в Германию, Индию, Китай, Канаду, Узбекистан и Белоруссию.

«Новосибирский патронный завод»

В 2018 году АО «НПЗ» отгрузил на экспорт продукции на 1,3 млрд рублей или около 80% от общего объема промышленного производства предприятия. Экспортные поставки осуществлялись в такие страны, как США, Индия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и т.д.

По итогам 2017 года предприятие получило около 3 млрд рублей товарной выручки.

«НМЗ Искра»

ОАО «НМЗ «Искра» занимается выпуском средств инициирования взрывов. В основном для горнодобывающей промышленности. Экспорт по итогам 2018 года составил 937 млн рублей. Основные потребители — страны, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Так, 66,3% продукции предприятия уходит в Казахстан, 21% — в Монголию. В Киргизию поставлено неэлектрических систем инициирования взрывов, детонирующих и огнепроводных шнуров на общую сумму 54 млн рублей, на 48,6 млн — в Армению, на 10,4 млн — в Белоруссию, на 6,6 млн — в Финляндию.

«Экран оптические систем»

Как отметил на пресс-конференции Александр Люлько, в 2018 году ЗАО «Экран оптические системы» (Входит в РАТМ Холдинг. — Ред.) испытывал некоторые сложности ограничительного характера при выходе на международные рынки. Однако, несмотря на это, заводу удалось увеличить объем экспорта. Предприятие разрабатывает и производит электронно-оптические преобразователи, приборы ночного видения, фотоэлектронные умножители, которые используются в космических, ядерных и медицинских исследованиях, летательных аппаратах, астронавигации.

— «Экран оптические системы» ранее в основном работали на Китай. По итогам 2018 года треть выпуска у них приходится на США. Свято место пусто не бывает, — констатирует Люлько. — США — крупнейший рынок, «Катод» туда не пускают, а «Экран оптические системы» работает. У него, конечно, немного другая продукция, чем у «Катода», но все равно это ЭОПы, приборы ночного видения.

В 2018 году компания поставила на экспорт продукцию на 694 млн рублей. Почти 48% экспорта пришлось на Китай, более 30% — на США. На 94 млн рублей поставлено продукции в Белоруссию, также налажены поставки в Израиль, Корею, Сингапур, Болгарию, Индию.

«СКТБ катализатор»

Общая сумма экспортных поставок предприятия в 2018 году составила 544 млн рублей. Экспорт осуществлялся в такие страны, как США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, СНГ.

Люлько подчеркнул, что АО «СКТБ Катализатор» наращивает свое производство, строит новый корпус и намерено активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами.

В начале февраля, в ходе визита на предприятие полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу, гендиректор компании Виталий Хан пояснял, что с 2016 года «СКТБ Катализатор» показывает рост выручки. За указанный период она составила более 4 млрд рублей, около 90% обеспечивают экспортные поставки.

«Сибиар»

В 2018 году АО «Сибиар» экспортировал бытовой аэрозольной, парфюмерной и косметической продукции на 459 млн рублей. Из них 42,5% — в Казахстан, 33,6% — в Белоруссию. Поставки также осуществлялись в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Азербайджан, Армению и Грузию.

«Элсиб»

В 2018 году экспорт ПАО «НПО Элсиб», специализирующегося на проектировании, изготовлении и облуживании турбогенераторов, гидрогенераторов и электродвигателей для различных отраслей промышленности, составил 292 млн рублей. 66,4% поставок пришлось на Казахстан. Компания поставляет на экспорт крупные электрические машины и запасные части к ним в Монголию, Болгарию, Китай, Латвию, Белоруссию, Киргизию, Туркменистан, Украину.

— В целом мы видим, что США используют санкции для того, чтобы продвигать свою продукцию и ограничивать продукцию наших предприятий. Как только были введены санкции, появились «Макдоналдсы», «Бургер-Кинги» и т.д. По цифрам компании, США сейчас теснят Германию, которая была в числе лидеров-экспортеров в наш регион. Они наращивают экспорт своей продукции и ограничивают наши предприятия, конкурирующие с их компаниями, — комментирует ситуацию Люлько. — Это один из методов экономической борьбы, а не какие-то политические причины. Нам тоже совсем от рынка США отказываться не стоит, так как там высокая покупательная способность предприятий и населения.

Тем не менее Люлько подчеркнул, что в последнее время мэрия Новосибирска ведет целенаправленную работу по продвижению продукции новосибирских предприятий на рынках Юго-Восточной Азии, в том числе восстанавливая связи, которые были разрушены после распада СССР.

По данным Сибирского таможенного управления, в товарной структуре экспорта Новосибирской области в 2018 году преобладали топливно-энергетические товары — 47% от общего стоимостного объема, продукция машиностроения — 30%, продовольственные товары — 7%, продукция химической промышленности — 6%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 4%.

В пятерку стран — основных торговых партнеров в экспорте вошли Китай, Казахстан, Германия, Украина и Индия с суммарным удельным весом 58% от общего стоимостного объема экспорта Новосибирской области. Доля США во внешнеторговом обороте региона по итогам 2018 года составляла около 6,6%.

При этом в торговле с Китаем стоимость экспортных поставок возросла на $117 млн (на 23%) — в основном за счет роста поставок угля каменного, лесоматериалов обработанных, шоколада и конфет, с Германией — на $86,5 млн (на 44%) — за счет увеличения экспорта угля каменного и нефтепродуктов, с Украиной — на $54 млн (в 1,5 раза) — за счет роста экспорта тепловыделяющих элементов, угля каменного, с Индией — на $40 млн (в 1,6 раза) — за счет поставок тепловыделяющих элементов.

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