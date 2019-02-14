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Травников решил сотрудничать с Вологодской областью

Регионы будут укреплять связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.
  • 14/02/2019, 18:06
Соглашение о сотрудничестве Новосибирской и Вологодской областей

Соглашение о сотрудничестве Новосибирской и Вологодской областей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах подписано сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Отмечается, что стороны договорились о продолжении работы по расширению двусторонних связей в обозначенных сферах, созданию необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества. В частности, речь шла о стимулировании предпринимательской активности, для создания прогрессивных и инновационных производственных структур; об укреплении деловых связей между субъектами малого и среднего бизнеса и обмене опытом в разработке и реализации программ развития МСП.

Документ подразумевает и взаимодействие регионов в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, а также по развитию наукоёмких производств и технологий.

Как передает ТАСС, после подписания соглашения губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в рамках национального проекта «Наука» регион думает над созданием крупнейшего научно-образовательного центра на базе Вологодского госуниверситета. Это будет кластер по биотехнологиям.

— Компании группа «Фосагро», ПАО «Северсталь», предприятия по глубокой переработке древесины, CLT-панели — нам необходима мощная научная база, чтобы двигать экономику Вологодской области вперед. Здесь поддержка Новосибирской области для нас бесценна, —заявил Кувшинников.

Травников напомнил, что актуальной проблемой для Новосибирской области является слабое освоение лесных ресурсов.

— У нас, к сожалению, очень мало проектов, направленных на переработку древесины, по глубокой переработке древесины вообще нет проектов. Вологодская область как один из лесных краев может поделиться своим опытом привлечения инвестиций и реализации проектов в области освоения лесов, — цитирует Травникова ТАСС.

До назначения на должность и.о. губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года Андрей Травников был мэром Череповца — столицы Вологодской области.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития

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