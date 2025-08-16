Новосибирцы смогут оформить кредит только на основании официальных доходов

Банки, микрокредитные организации и другие кредиторы будут выдавать займы только на основании официальных данных о доходах граждан. Установить такую обязанность для кредиторов в 2024 году поручил президент РФ Владимир Путин. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации.

Предполагается, что это позволит более точно оценивать платёжеспособность заёмщиков и снизить риски чрезмерной долговой нагрузки на население.

Всю необходимую информацию о заемщике кредиторы будут получать из государственных информационных систем Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. К концу марта 2026 года вся необходимая инфраструктура будет готова.

Напомним, на начало июля 2025 года сумма просроченной задолженности по ипотеке в Новосибирской области составила 3,27 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом она выросла на 117% или 1,5 млрд рублей. В процентном соотношении доля просрочки в совокупном ипотечном портфеле она увеличилась в 2,2 раза — с 0,32% до 0,7%, отметил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ЦБ. По его данным, на сегодняшний день у банков в залоге находится около 450 ипотечных квартир, по которым нарушен график платежей.

По данным коллекторского агентства «Долговой Консультант» за 6 месяцев 2025 года в Новосибирске на продажу было выставлено 28 квартир ипотечников, которые не смогли оплачивать кредит. Лоты продавались в рамках исполнительного производства. Их совокупная цена на старте составляла 60,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что самозапрет на кредиты установили 279 тысяч новосибирцев. При этом 16 тысяч новосибирцев сняли ограничение на финансовые операции онлайн.