В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату»

В Госдуме обсуждается инициатива о введении новой социальной выплаты. Предложение касается ежемесячного пособия для одного из родителей, который не работает официально, но занимается воспитанием детей. Размер выплаты предлагается установить не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Авторы идеи настаивают на том, что уход за ребенком и его воспитание являются полноценной работой, которая приносит пользу обществу. Такой подход, по их мнению, позволит снять финансовое напряжение с семей, где один из супругов вынужден оставаться дома. Как сообщает РИА Новости, особую актуальность эта мера приобретает для многодетных семей, так как дает родителям возможность полностью сосредоточиться на детях без потери дохода.

Кроме того, введение подобных выплат может снизить нагрузку на систему дошкольного образования. Речь идет в первую очередь о переполненности яслей и детских садов в первые годы жизни ребенка, когда забота родителей наиболее важна. В настоящее время уход за детьми часто воспринимается как исключительно частное дело семьи, хотя именно этот труд является основой для демографического роста и социального благополучия.

По мнению экспертов, подобная поддержка способна стать реальным вкладом в будущее страны. Для повышения рождаемости важно создать условия, при которых семьи не опасались бы снижения уровня жизни из-за ухода одного из родителей с работы. Предполагается, что «родительская зарплата» станет инвестицией государства в человеческий капитал и поможет укрепить институт семьи.

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