В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума

Постановлением правительства в Новосибирской области утвержден прожиточный минимум на 2026 год: 18560 рублей (+1182 рубля к 2025 году). При этом для трудоспособного населения он составит 20230 рублей, для пенсионеров — 15962 рубля, для детей — 18003 рубля. По сравнению с 2025 годом, прожиточный минимум в регионе повысится на 6%. По темпам роста он почти вернулся к 2024 году, и оказался существенно ниже, чем в 2025 году.

Напомним, в 2024 году в регионе прожиточный минимум составлял 15 317 рублей (+ 589 рублей к 2023 году). Для трудоспособного населения — 16696 рублей, пенсионеров —13173 рубля, детей — 15871 рубль. То есть рост к 2023 году составлял 4%.

В 2025 году — 17378 рублей (+2061). Для трудоспособного населения —18942 рубля, для пенсионеров — 14945 рублей, для детей — 16857 рублей. Рост к 2024 году — на 13%

Прожиточный минимум учитывается при выплате социальных выплат и пособий. То есть стипендии, выплаты для семей с детьми и беременных женщин, а также социальные доплаты к пенсиям в регионе в 2026 году вырастут меньше, чем в 2025.

По данным Новосибирскстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2025 года составила 7319,23 рубля. По сравнению с августом она снизилась на 4,2%, с начала года увеличилась на 0,9%. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия 28,3%, на долю молочных продуктов приходится 22%, мяса и мясопродуктов — 19%, плодов и овощей — 13,2%, жиров — 5,5%, рыбы — 5,5%, чая, соли и специй — 2,5%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%, яиц — 1,8%.

В целом набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

По данным ЦБ, годовая инфляция в РФ к октябрю ускорилась до 8,16%. Однако на некоторые продукты, например, сыры, цены взлетели на 18%. Эксперты также прогнозируют подорожание молочных продуктов и мяса. Из-за рано выпавшего снега поднимаются цены на овощи, а на АЗС дорожает бензин и дизель. С другой стороны, новостройки в регионе подешевели на 13%.

