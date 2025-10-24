Рекламодателям

В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума

  • 24/10/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума
Прибавка к социальным выплатам и пособиям в 2026 году будет существенно меньше, чем в 2025

Постановлением правительства в Новосибирской области утвержден прожиточный минимум на 2026 год: 18560 рублей (+1182 рубля к 2025 году). При этом для трудоспособного населения он составит 20230 рублей, для пенсионеров — 15962 рубля, для детей — 18003 рубля. По сравнению с 2025 годом, прожиточный минимум в регионе повысится на 6%. По темпам роста он почти вернулся к 2024 году, и оказался существенно ниже, чем в 2025 году.

Напомним, в 2024 году в регионе прожиточный минимум составлял 15 317 рублей (+ 589 рублей к 2023 году). Для трудоспособного населения — 16696 рублей, пенсионеров —13173 рубля, детей — 15871 рубль. То есть рост к 2023 году составлял 4%.

В 2025 году — 17378 рублей (+2061). Для трудоспособного населения —18942 рубля, для пенсионеров — 14945 рублей, для детей — 16857 рублей. Рост к 2024 году — на 13%

Прожиточный минимум учитывается при выплате социальных выплат и пособий. То есть стипендии, выплаты для семей с детьми и беременных женщин, а также социальные доплаты к пенсиям в регионе в 2026 году вырастут меньше, чем в 2025.

По данным Новосибирскстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2025 года составила 7319,23 рубля. По сравнению с августом она снизилась на 4,2%, с начала года увеличилась на 0,9%. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия 28,3%, на долю молочных продуктов приходится 22%, мяса и мясопродуктов — 19%, плодов и овощей — 13,2%, жиров — 5,5%, рыбы — 5,5%, чая, соли и специй — 2,5%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%, яиц — 1,8%.

В целом набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

По данным ЦБ, годовая инфляция в РФ к октябрю ускорилась до 8,16%. Однако на некоторые продукты, например, сыры, цены взлетели на 18%.  Эксперты также прогнозируют подорожание молочных продуктов и мяса. Из-за рано выпавшего снега поднимаются цены на овощи, а на АЗС дорожает бензин и дизель. С другой стороны, новостройки в регионе подешевели на 13%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским домохозяйкам планируют выплачивать прожиточный минимум

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

2 690

Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : прожиточный минимум инфляция


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Игры в дочки-матери узаконят»: навыкам родительства в Новосибирской области будут учить с детского сада
24/10/25 14:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске ученые будут искать токсичные элементы в подземных водах
24/10/25 13:05
Наука Общество
Для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 млрд
24/10/25 12:45
Власть Город
В 40% случаев бесплодия у новосибирских семей «виноваты» мужчины
24/10/25 12:30
Медицина Общество
Новосибирская область в топ-10 регионов по цене размещения на ноябрьские праздники
24/10/25 12:00
Общество Туризм
Правительство Новосибирской области одобрило проект бюджета на 3 года
24/10/25 11:55
Власть
Новосибирцы набрали автокредитов на 2,5 миллиарда рублей
24/10/25 11:00
В Новосибирске замедлился темп роста прожиточного минимума
24/10/25 10:00
Власть Общество Экономика
В 2025 году на экологичность новосибирских ТЭЦ выделено около 600 млн рублей
24/10/25 9:30
Бизнес
Задержан глава АСВ по делу об аквапарке Новосибирска
24/10/25 9:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Новые льготы для бизнеса в Новосибирске связывают с налогом на прибыль
23/10/25 19:00
Бизнес ПроБизнес Финансы
Суд конфисковал у компании 15 гектаров земли в Бердском лесничестве
23/10/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
Цены на новостройки в Новосибирске рухнули на 13%
23/10/25 18:00
Бизнес Недвижимость
Единство в многообразии культур и религий обсуждают на Всероссийской конференции
23/10/25 17:35
Власть
В новосибирском турклубе сказали, сколько дней продержится заблудившийся в лесу
23/10/25 17:30
Общество Туризм
Киоскам и павильонам определили место в Новосибирске
23/10/25 17:00
Бизнес Власть Город
Мобильный интернет заработал в посёлке неподалёку от озера Карачи
23/10/25 16:40
Технологии
Губернатор провёл совещание по устойчивому развитию региональной экономики
23/10/25 16:10
Власть
Эксперт рассказал новосибирцам через сколько лет ржавеют китайские автомобили
23/10/25 16:00
Чиновников мэрии задержали за махинации при закупке квартир для детей-сирот
23/10/25 15:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять