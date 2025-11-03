Пенсии и пособия семьям с детьми вырастут в 2026 году в Новосибирской области

В 2026 году в Новосибирской области, как и в остальных регионах России, вырастут все социальные выплаты, в том числе детские пособия и доплаты пенсионерам. Это связано с увеличением прожиточного минимума на 6,8%, передаёт ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

— Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из материнского капитала, социальная доплата к пенсии по старости, — сказал Машаров.

Он отметил, что прожиточный минимум также влияет на сумму, которую удерживают из доходов должников на основании исполнительных документов.

Сейчас размер прожиточного минимума составляет с 17 733 рублей. С 1 января он будет повышен до 18 939 рублей. Также проиндексируют другие виды прожиточного минимума: для трудоспособных граждан — до 20 644 рублей, для детей — 18 371 рублей и для пенсионеров — 16 288 рублей.

С января 2026 года в России так же планируют увеличить на 20,7% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — с 22 440 до 27 093 рубля. Повышение МРОТ повлечёт за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных. Об этом так же ранее заявлял Евгений Машаров.

— Она (сумма минимального размера оплаты труда) влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, а также на страховые взносы, — отметил российский чиновник.

Напомним, с 2026 года в России так же вырастет размер материнского капитала — за рождение или усыновление первого ребёнка можно будет получить 737 205 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья. Авторы инициативы уточнили, что что под ремонтом подразумевается профессиональный ремонт жилых помещений, домов и надворных построек, которые оказывают на возмездной основе специализированные организации или ИП на основании договора подряда.