В Новосибирской области могут ввести ЧС из-за проблем с уборочной

Сейчас в Новосибирской области уборочные работы крайне затруднены из-за непрерывных дождей и переувлажнения почвы. Снижается качество зерна. Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов после встречи с министром сельского хозяйства региона Андреем Шинделовым.

— Из 2 млн. га посевных площадей убрано 10-16%. В Коченевском и Колыванском районах — свыше 30%. Застраховано около 20% посевов, — отметил Сулейманов. —Стоит вопрос о введении режима ЧС, который позволит аграриям получить дополнительную федеральную поддержку.

По данным Минсельхоза, на 2 сентября в регионе убран урожай зерновых и зернобобовых на площади 241 517,4 га (16,8%), валовой сбор — 542 тысяч тонн, урожайность составляет 22,8 ц\га. Пшеницы обмолочено 55 613 га (6,6%). Валовой сбор пшеницы — 157,6 тысяч тонн, урожайность — 28,4 ц\га. Ячмень убран на 20,9% площади, урожайность 25,4 ц\га, овес — 17,8%, 21,9 ц\га, горох — 57,9%, 15,9 ц\га.

Напомним, в июле сообщалось, что Новосибирская область планирует собрать 2,8 миллиона тонн зерновых по итогам уборочной компании. Это на 18,6% больше, чем в прошлом году.

Синоптики прогнозировали, что первую неделю сентября новосибирцев ждут дожди и похолодание.

Ранее редакция сообщала о том, что весной 2024 года в Новосибирской области планировали ввести режим ЧС из-за дождей.