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Работы фотокорреспондентов о красоте сибирской природы и культурном наследии народов Сибири принимаются в номинации «ПРО туризм»

  • 25/05/2022, 12:23
Развитие туристической отрасли в России является одним из государственных приоритетов.

В прошлом году в своем Послании Федеральному Собранию глава государства назвал ключевые для страны проекты в сфере туризма, среди которых ведущий горнолыжный курортСибирьпро Кузбасса Шерегеш, а также туриндустрия на Алтае. По его поручению программы комплексного развития курортов включены в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».
Сибирь обладает поистине большим туристско-рекреационным потенциалом, здесь сосредоточены уникальные памятники природы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия. Особой популярностью у туристов со всех уголков страны пользуются всесезонные и горнолыжные курорты, в том числе комплексы «Манжерок» в Республике Алтай и «Гладенькая» в Хакасии, спортивные трассы фанпарка «Бобровый лог» в Красноярске и «Танай» в Кузбассе. По-прежнему остаются востребованными у сибиряков водные маршруты и речные круизы, а также отдых на берегу озер Байкал и Телецкое.
В Год культурного наследия народов России дополнительное внимание привлечено к богатому историческому прошлому и самобытной культуре проживающих на территории Сибири народов. Знакомство с обычаями и традициями, ремеслами и промыслами, произведениями народного искусства стимулирует интерес к этническому и историко-культурному туризму.
В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» специально для фотокорреспондентов сибирских СМИ дебютировала номинация «ПРО туризм». Премию поддерживает стратегический партнер проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС).
Уже более 30 лет «Сибирское соглашение» является эффективной площадкой для обсуждения и принятия решений по самым актуальным вопросам социально-экономического развития не только регионов Сибири, но и всей России, играет значимую роль в укреплении межрегионального и международного сотрудничества. Работа Ассоциации строится на условиях тесного взаимодействия органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ, поэтому выработанные решения и предложения традиционно находят поддержку на федеральном уровне, принятые программы и стратегии успешно осуществляются.
Среди актуальных задач организации – раскрытие туристического потенциала сибирских территорий. В настоящее время МАСС реализует комплексный инвестиционный проект «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири». Главная цель программы – достижение целевых показателей в субъектах РФ – членах МАСС к 2024 году по увеличению туристского потока до 10 миллионов человек и достижение роста объема валовой добавленной стоимости в сфере туризма в 1,9 раза.
«Сибирь удивительна и прекрасна. Наш край богат на туристические сокровища – как природные, так и культурно-исторические. Национальные парки и заповедники, величественный Байкал и заповедные горы Алтая, бескрайние степи Хакасии и уходящие в небо красноярские Столбы, горнолыжные трассы Шерегеша и всемирно известные здравницы Белокурихи, многочисленные музеи и уникальные археологические памятники – перечислять все достопримечательности Сибири можно бесконечно, – считает Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. – Помимо традиционных, воспетых бардами таежных маршрутов, туристическая индустрия регионов Большой Сибири сегодня может предложить своим гостям целый ряд новых востребованных временем направлений. Сочетание природных богатств и этнокультурных исторических традиций – вот та особенность, благодаря которой Сибирь идеальна для всех видов туризма: от познавательного и лечебно-оздоровительного до спортивного и образовательного».
Победа в новой номинации «ПРО туризм» присуждается за фотоработу или серию фоторабот (всего не более 10 фотографий) о туристическом потенциале регионов Сибири; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа, а также о реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, участвуют также материалы, рассказывающие о мероприятиях, проводимых в рамках Года культурного наследия народов России.
В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.
Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:
Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».
Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», Группа «Сибантрацит», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.
Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».
Стратегические партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

 

Фото предоставлено организаторами СибирьПро

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Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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