Стали известны детали исков покупателя «Сибсельмаша» к мэрии

Арбитражный суд принял к производству заявления ООО «Меркас» к мэрии Новосибирска. Компания через суд добивается признания недействительным решения мэрии Новосибирска об отказе в предоставлении в собственность ООО МЕРКАС земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:1603. В другом иске компания оспаривает отказ от предоставления в собственность участка с кадастровым номером 54:35:061490:2763 от 28 января. Истец требует суд обязать мэрию заключить с ним договоры.

По данным публичной кадастровой карты, оба участка расположен на ул Станционной. Площадь первого составляет 26 296.62 кв.м, второго — 4 285 кв.м. В тендерной документации, где перечисляется имущество, купленное «Меркас» на торгах, фигурирует участок, расположенный на 1-ой линии ул. Станционная с кадастровым номером 54:35:061490:1477 и площадью 107 630.89 кв м.

Напомним, осенью 2020 года компания на торгах купила производственную площадку новосибирского завода НПО «Сибсельмаш» и после длительных, но выигранных судебных споров с еще одним покупателем, по словам представителей Минпромторга области, начала разработку стратегии развития площадки. В январе 2022 представители «Меркас» должны были провести встречу в муниципалитете города и рассказать о своих планах.

В апреле стало известно, что компания подала несколько исков к мэрии Новосибирска. В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города в ответ на запрос редакции сообщали, что к ним поступило два иска от ООО «Меркас» об урегулировании разногласий при заключении договоров купли-продажи земельных участков.

— Суть спора состоит в несогласии общества с выкупной ценой земельных участков, — говорилось в ответе, полученном редакцией.

О каких участках и какой выкупной цене идет речь не уточнялось.

По данным Seldon.Basis, ООО «Меркас» создана в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. УК компании составляет 12 тыс рублей, она относится к микроорганизациям — 4 сотрудника. Выручка в 2021 году составила 202, 6 млн руб, чистая прибыль — 690 тыс руб. Генеральный директор — Евгений Гайт, собственники — Евгений Гайт – 54,3%, Кан Ген-Пи — 45,7%.

НПО «Сибсельмаш» находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012 года предприятие было признано банкротом и было открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала миллиард рублей. Основными кредиторами «Сибсельмаша» ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется ООО «РТ- Капитал»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска продает цех «Сибтекстильмаша», расположенный на ул Станционная.