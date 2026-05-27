«Космический» маршрут для туристов «Наноорбита Сибири» открыли в Новосибирске

Новый маршрут промышленного туризма «Наноорбита Сибири» заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова представила на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске. Она отметила, что в регионе 32 предприятия связаны с космической отраслью, а также создан музей космонавтики имени Ю.В. Кондратюка.

Маршрут «Наноорбита Сибири» выстроен по шести трекам. Например, трек «Ночное зрение» включает завод «Экран ФЭП» и Институт геологии и минералогии СО РАН. В ходе трека турист может понаблюдать за процессом создания приборов ночного видения и погрузиться в научную составляющую их разработки. В маршрут войдут также заводы «Сибирское стекло», НЗХК Росатом, Завод светодиодной продукции, РосРазвитие Сибирь, объекты показа Академпарк, Музей «Академвцентре», Большой планетарий имени А. Кикиной, гастрономический театр PuppenHaus и другие.

Ранее руководитель проектного офиса по промышленному туризму Новосибирской области Ирина Беленок отмечала, что главная идея проекта — представить Сибирь как «космодром инженерной мысли». В концепцию треков заложен знаменитый «треугольник Лаврентьева» — неразрывная связь науки, образования и производства, которая десятилетиями определяет развитие новосибирского Академгородка и всего региона.

— Мы объединяем в единую орбиту предприятия из разных отраслей — от химического производства и добывающей промышленности до… молекулярной кухни! Туристы смогут проследить полный цикл инноваций: от академической идеи, рожденной в лабораториях институтов, до высокотехнологичного продукта на конвейере. Это и есть живая демонстрация того, как фундаментальная наука превращается в реальные блага и рабочие места, — цитировала Беленок «Сибирская академия туризма».

В целом на данный момент к проекту по развитию промышленного туризма в регионе подключились 60 предприятий, разработано 4 маршрута. В 2025 году их посетили почти 50 тысяч человек. Наиболее популярными объектами стали «Сибстекло», «Балтика», «Эконива», «Шоколадная фабрика», Завод светодиодной продукции.

