Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Лунный десант: список успешных высадок

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

За всю историю человечества лишь несколько стран смогли похвастаться успешными миссиями по высадке на Луну. Первенство в «лунной гонке» XX века осталось за Советским Союзом и США. В 1960‑х и 1970‑х годах СССР осуществил целую серию миссий «Луна», в ходе которых впервые были получены панорамы лунной поверхности и доставлен на Землю грунт (последняя миссия «Луна‑24» в 1976 году успешно привезла около 170 граммов образцов). Американцы в рамках программы «Аполлон» (Apollo) совершили шесть успешных высадок астронавтов на Луну, последняя из которых была в 1972 году.

В новейшей истории лидером по количеству успешных миссий стал Китай. В 2013 году зонд «Чанъэ‑3» (Chang’e‑3) совершил мягкую посадку и доставил на спутник луноход «Юйту» (Yutu — «Нефритовый заяц»). В последующие годы КНР регулярно запускает миссии на обратную сторону Луны и к её южному полюсу. В 2025 году успехов добились и частные компании: посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») от Firefly Aerospace («Файерфлай Аэроспейс») успешно прилунился в Море Кризисов, а аппарат IM‑2 «Athena» («Афина») от Intuitive Machines («Интуитивные машины») отправился к южному полюсу на поиски водяного льда.

«Проклятие» Луны: список неудачных миссий

При этом посадка на Луну остаётся задачей колоссальной сложности, и неудачи преследуют исследователей не реже успехов.

В 2023 году японская компания Ispace («Айспейс») потеряла свой модуль Hakuto‑R («Хакуто-Р» — «Белый кролик») в последние секунды перед посадкой. Спустя два года, в июне 2025 года, их новый модуль Resilience («Резильенс» — «Устойчивость») разбился при попытке прилуниться из‑за слишком высокой скорости снижения и проблем с лазерным высотомером.

Эра частной космонавтики полна и других досадных происшествий. В 2024 году модуль IM‑1 от Intuitive Machines («Интуитивные машины»), хоть и достиг поверхности, опрокинулся на бок, сломав опору. В XX веке также было множество крушений: советские «Луна‑4», «Луна‑5» и «Луна‑6» в 1960‑е годы, а также американские аппараты, например Surveyor 2 («Сервейер-2»), у которого при перелёте отказал двигатель коррекции траектории.

Американский план: обитаемая станция на Южном полюсе

27 мая 2026 года глава NASA (НАСА) Джаред Айзекман официально представил трёхэтапный план по развёртыванию обитаемой станции на поверхности Луны. Проект, получивший название Moon Base («Лунная база»), рассчитан на завершение к 2032 году. Станция разместится в районе Южного полюса Луны — именно там, по данным учёных, сосредоточены огромные запасы водяного льда. По словам руководителя программы лунных баз Карлоса Гарсии-Галана, её площадь может составлять «сотни квадратных миль».

Реализация разбита на три этапа:

Первый этап (до 2029 года): серия подготовительных миссий с участием роботов и людей. Уже до конца 2026 года запланированы три беспилотные миссии Moon Base, в рамках которых на Луну будут доставлены приборы для изучения грунта, луноходы и аппаратура, предоставленная Европейским космическим агентством (ESA) и Институтом космических наук Республики Корея.

Второй этап (2029–2032 годы): развёртывание временной и долгосрочной инфраструктуры для жизни, включая системы энергообеспечения и строительство полупостоянных сооружений.

Третий этап (с 2032 года): обеспечение постоянного присутствия человека на Луне с периодической ротацией экипажей.

Как заявил Айзекман, США «никогда больше не откажутся от Луны». Ранее он также сообщил о планах по высадке астронавтов на поверхность спутника в 2028 году в рамках программы «Артемида‑3» (Artemis‑3). В марте 2026 года NASA объявило о выделении бюджета в 20 млрд долларов на строительство базы, которая будет работать на ядерной и солнечной энергии.

Почему Луна снова стала центром внимания

Нынешний всплеск интереса к Луне далеко не случаен и не сводится лишь к научному любопытству. В XXI веке страсти вокруг спутника разгорелись с новой силой, и на то есть три веские причины.

Борьба за ресурсы и территории. Это главный катализатор новой лунной гонки. В ледяных кратерах южного полюса скрываются колоссальные запасы водяного льда, который можно использовать для получения питьевой воды, кислорода и даже водородного топлива для ракет. Кроме того, в лунном грунте обнаружены огромные залежи редкоземельных металлов (тория, калия и фосфора), а также гелий‑3. Этот изотоп, крайне редкий на Земле, рассматривается как идеальное топливо для термоядерной энергетики будущего, а его цена достигает 9 млн долларов за фунт. Академик РАН Лев Зелёный прямо заявляет, что «всем движет коммерческий интерес» и «стратегические интересы развитых государств требуют присутствия на Луне».

Технологическое доминирование. Луна рассматривается не как конечная цель, а как огромный трамплин для полётов в дальний космос. Слабая гравитация позволяет запускать космические корабли с её поверхности значительно дешевле, чем с Земли. Успешное создание постоянной лунной базы станет мощнейшей демонстрацией технологического лидерства державы. Сегодня сложились два крупных альянса: программа «Артемида» (Artemis) с участием около 40 стран и китайско-российская инициатива по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС, ILRS — International Lunar Research Station), к которой присоединились уже около 15 государств. «Всем интересно быть «при Луне» — это престижно и политически важно», — отмечает академик Зелёный.

Научные исследования. Наконец, Луна — идеальная платформа для астрофизических исследований. Отсутствие атмосферы и радиопомех с Земли позволяет размещать на обратной стороне спутника уникальные телескопы, способные заглянуть в самые отдалённые уголки Вселенной.

Таким образом, Луна стала главным космическим призом XXI века. Будущее десятилетие, вероятно, определит, удастся ли человечеству сделать следующий шаг за пределы низкой околоземной орбиты и использовать этот ближайший островок во Вселенной для своего дальнейшего развития.

