Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Дата:

Пока Китай готовится к очередной миссии, NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) объявило о планах по созданию постоянной обитаемой станции на Луне

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Лунный десант: список успешных высадок

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

За всю историю человечества лишь несколько стран смогли похвастаться успешными миссиями по высадке на Луну. Первенство в «лунной гонке» XX века осталось за Советским Союзом и США. В 1960‑х и 1970‑х годах СССР осуществил целую серию миссий «Луна», в ходе которых впервые были получены панорамы лунной поверхности и доставлен на Землю грунт (последняя миссия «Луна‑24» в 1976 году успешно привезла около 170 граммов образцов). Американцы в рамках программы «Аполлон» (Apollo) совершили шесть успешных высадок астронавтов на Луну, последняя из которых была в 1972 году.

В новейшей истории лидером по количеству успешных миссий стал Китай. В 2013 году зонд «Чанъэ‑3» (Chang’e‑3) совершил мягкую посадку и доставил на спутник луноход «Юйту» (Yutu — «Нефритовый заяц»). В последующие годы КНР регулярно запускает миссии на обратную сторону Луны и к её южному полюсу. В 2025 году успехов добились и частные компании: посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») от Firefly Aerospace («Файерфлай Аэроспейс») успешно прилунился в Море Кризисов, а аппарат IM‑2 «Athena» («Афина») от Intuitive Machines («Интуитивные машины») отправился к южному полюсу на поиски водяного льда.

«Проклятие» Луны: список неудачных миссий

При этом посадка на Луну остаётся задачей колоссальной сложности, и неудачи преследуют исследователей не реже успехов.

В 2023 году японская компания Ispace («Айспейс») потеряла свой модуль Hakuto‑R («Хакуто-Р» — «Белый кролик») в последние секунды перед посадкой. Спустя два года, в июне 2025 года, их новый модуль Resilience («Резильенс» — «Устойчивость») разбился при попытке прилуниться из‑за слишком высокой скорости снижения и проблем с лазерным высотомером.

Эра частной космонавтики полна и других досадных происшествий. В 2024 году модуль IM‑1 от Intuitive Machines («Интуитивные машины»), хоть и достиг поверхности, опрокинулся на бок, сломав опору. В XX веке также было множество крушений: советские «Луна‑4», «Луна‑5» и «Луна‑6» в 1960‑е годы, а также американские аппараты, например Surveyor 2 («Сервейер-2»), у которого при перелёте отказал двигатель коррекции траектории.

 Американский план: обитаемая станция на Южном полюсе

27 мая 2026 года глава NASA (НАСА) Джаред Айзекман официально представил трёхэтапный план по развёртыванию обитаемой станции на поверхности Луны. Проект, получивший название Moon Base («Лунная база»), рассчитан на завершение к 2032 году. Станция разместится в районе Южного полюса Луны — именно там, по данным учёных, сосредоточены огромные запасы водяного льда. По словам руководителя программы лунных баз Карлоса Гарсии-Галана, её площадь может составлять «сотни квадратных миль».

Реализация разбита на три этапа:

  • Первый этап (до 2029 года): серия подготовительных миссий с участием роботов и людей. Уже до конца 2026 года запланированы три беспилотные миссии Moon Base, в рамках которых на Луну будут доставлены приборы для изучения грунта, луноходы и аппаратура, предоставленная Европейским космическим агентством (ESA) и Институтом космических наук Республики Корея.
  • Второй этап (2029–2032 годы): развёртывание временной и долгосрочной инфраструктуры для жизни, включая системы энергообеспечения и строительство полупостоянных сооружений.
  • Третий этап (с 2032 года): обеспечение постоянного присутствия человека на Луне с периодической ротацией экипажей.

Как заявил Айзекман, США «никогда больше не откажутся от Луны». Ранее он также сообщил о планах по высадке астронавтов на поверхность спутника в 2028 году в рамках программы «Артемида‑3» (Artemis‑3). В марте 2026 года NASA объявило о выделении бюджета в 20 млрд долларов на строительство базы, которая будет работать на ядерной и солнечной энергии.

Почему Луна снова стала центром внимания

Нынешний всплеск интереса к Луне далеко не случаен и не сводится лишь к научному любопытству. В XXI веке страсти вокруг спутника разгорелись с новой силой, и на то есть три веские причины.

Борьба за ресурсы и территории. Это главный катализатор новой лунной гонки. В ледяных кратерах южного полюса скрываются колоссальные запасы водяного льда, который можно использовать для получения питьевой воды, кислорода и даже водородного топлива для ракет. Кроме того, в лунном грунте обнаружены огромные залежи редкоземельных металлов (тория, калия и фосфора), а также гелий‑3. Этот изотоп, крайне редкий на Земле, рассматривается как идеальное топливо для термоядерной энергетики будущего, а его цена достигает 9 млн долларов за фунт. Академик РАН Лев Зелёный прямо заявляет, что «всем движет коммерческий интерес» и «стратегические интересы развитых государств требуют присутствия на Луне».

Технологическое доминирование. Луна рассматривается не как конечная цель, а как огромный трамплин для полётов в дальний космос. Слабая гравитация позволяет запускать космические корабли с её поверхности значительно дешевле, чем с Земли. Успешное создание постоянной лунной базы станет мощнейшей демонстрацией технологического лидерства державы. Сегодня сложились два крупных альянса: программа «Артемида» (Artemis) с участием около 40 стран и китайско-российская инициатива по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС, ILRS — International Lunar Research Station), к которой присоединились уже около 15 государств. «Всем интересно быть «при Луне» — это престижно и политически важно», — отмечает академик Зелёный.

Научные исследования. Наконец, Луна — идеальная платформа для астрофизических исследований. Отсутствие атмосферы и радиопомех с Земли позволяет размещать на обратной стороне спутника уникальные телескопы, способные заглянуть в самые отдалённые уголки Вселенной.

Таким образом, Луна стала главным космическим призом XXI века. Будущее десятилетие, вероятно, определит, удастся ли человечеству сделать следующий шаг за пределы низкой околоземной орбиты и использовать этот ближайший островок во Вселенной для своего дальнейшего развития.

Источник фото magnific.com Автор фото author/freepik

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Луна космос

792
0
0
Предыдущая статья
В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки
Следующая статья
Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

Читать полностью

Казахстан переписывает историю Евразии: Токаев провозгласил страну наследником Золотой Орды

Выступая на международном симпозиуме в Астане 19 мая 2026 года, он провозгласил Казахстан прямым наследником Золотой Орды и призвал к коренному пересмотру её роли в мировой истории. Эта инициатива, подкрепленная конкретными политическими и экономическими проектами, вызвала неоднозначную реакцию от российской общественности и экспертного сообщества, которое традиционно воспринимает этот период через призму «ордынского ига».

Выступая перед собравшимися исследователями, Токаев заявил, что история Великой степи, частью которой была Золотая Орда, долгое время трактовалась предвзято — как бесконечная череда битв и завоеваний, что, по его мнению, «заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого». Казахстанский лидер настаивает на «позитивном переосмыслении» наследия Улуса Джучи, призывая учёных сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

Читать полностью

Шойгу: Россия поставляет Армении газ и бензин по ценам втрое ниже рыночных

Выступая на заседании специальной рабочей группы Совбеза, он перечислил ключевые преференции, которые Армения получает от сотрудничества с Россией, и выразил сомнение, что Ереван сможет найти аналогичные условия на Западе.

По словам Шойгу, доля России в общем товарообороте Армении достигает 36%. При этом наша страна занимает первое место как по экспорту в республику, так и по импорту из неё.

Читать полностью

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

Читать полностью

«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

Читать полностью

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Власть Отставки и назначения

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Общество

В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

Бизнес

«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

Общество Туризм

На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

Власть Недвижимость Общество

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности