Yandex Zen RuTube
В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Разработчики говорят, что им удалось достичь ранее недоступной достоверности

Российские ученые разработали новый шлем виртуальной реальности с многофокусной системой, способный обеспечить более глубокое погружение и предназначенный, в частности, для тренировок в условиях, имитирующих открытый космос. По словам заместителя директора Института автоматики и электрометрии СО РАН, декана факультета информационных технологий НГУ Михаила Лаврентьева, устройство в перспективе может использоваться для подготовки космонавтов и подводников, а также для дистанционного управления оборудованием на Луне.

Разработка создана специалистами ИАиЭ СО РАН совместно с компанией «Софтлаб-нск» и Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН. Как пояснил Лаврентьев, ключевая задача прибора — решить проблему рассогласования естественных механизмов восприятия глубины, которые возникают при использовании обычных VR-шлемов. Человеческий мозг определяет расстояние до объекта, используя бинокулярное зрение и аккомодацию хрусталика. В стандартных гарнитурах эти два механизма вступают в конфликт, что через 20-30 минут часто вызывает головную боль, головокружение и искаженное восприятие пространства.

Новый многофокусный шлем устраняет этот диссонанс, что критически важно для отработки длительных операций, например, при подготовке к выходу в открытый космос. Космонавту необходимо точно оценивать расстояния и размеры объектов при работе со станционным оборудованием и инструментами, а формирование ложных моторных навыков в этой области недопустимо. Михаил Лаврентьев сообщил ТАСС, что испытания прототипа в Центре подготовки космонавтов показали, что устройство позволяет тренировать выполнение задач в безвоздушном пространстве с высокой степенью достоверности.

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) вносят значительный вклад в российскую космическую программу, охватывая исследования от основ космонавтики до прикладных технологий.

Ключевые достижения сибирских ученых связаны с решением фундаментальных задач освоения космоса. Еще в советское время специалисты Института катализа СО РАН разработали уникальные катализаторы для получения особой формы жидкого водорода (параводорода), что позволило осуществлять заправку мощных ракет-носителей, включая систему «Энергия» — «Буран». Сейчас эти компетенции восстановлены для работы с новыми проектами. Кроме того, ученые работали над системами жизнеобеспечения, изучая преобразование углекислого газа в метан и углерод.

В области прикладных технологий сибирские институты создают критически важные компоненты для современной космической техники. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали многофокусный шлем виртуальной реальности, который обеспечивает высокую достоверность при тренировках космонавтов для работы в открытом космосе и уже апробирован в Центре подготовки космонавтов. Новосибирские физики также создают твердый воздух (аэрогель) для детекторов космического излучения, используемых на МКС.

В Красноярском научном центре СО РАН был создан Институт космических технологий, который совместно с предприятием «Информационные спутниковые системы» разрабатывает и производит высокотехнологичные компоненты для спутников, ранее закупавшиеся за рубежом, включая входные мультиплексоры. Эти разработки имеют стратегическое значение для импортозамещения в космической отрасли.

Научные исследования СО РАН также включают изучение космического пространства. Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН создает аппаратуру для измерения космических лучей и ионизирующего излучения, которая устанавливалась на спутниках, включая проект «Интербол». Институт химической кинетики и горения СО РАН проводит исследования горения ракетных топлив.

Традиционно сибирские ученые уделяют особое внимание медико-биологическим аспектам космических полетов, изучая влияние радиации и невесомости на живые организмы, что необходимо для планирования длительных межпланетных миссий.

Ранее редакция сообщала, что Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Рубрики : Общество Технологии

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СО РАН космос космическая программа

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

Синоптики обещают новосибирцам первую декаду января со снегопадами и относительно мягкой для сибирской зимы погодой. Прогноз для Новосибирска на первые дни нового 2026 года, по данным метеорологов, будет отличаться от температуры новогодней ночи, когда столбики уличных термометров на опускались ниже нулевой отметки.

В первые 10 дней января в Новосибирске ожидаются умеренные морозы. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Преобладающая температура в первой декаде января прогнозируется в интервале от -5 до -10 градусов днем и от -11 до -16 градусов ночью. При этом в самом начале десятидневки — в ночь на 1 января — температура воздуха, по разным оценкам, может составить около -10 градусов или быть значительно теплее, приближаясь к нулевой отметке. Днем 1 января ожидается от -1 до -3 градусов.

Новосибирский кинокритик рассказал, какие фильмы зумеры считают новогодними

Автор: Мария Гарифуллина

Начались длинные новогодние каникулы. Их практическим обязательным атрибутом является просмотр определенного набора фильмов. Телеканалы в первые дни января показывают стандартный, и многими россиянами любимый набор, включающий «Иронию судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию» и еще целый ряд советских фильмов. Это новогоднее кино собирает у экранов людей, родившихся в СССР. А вот люди молодые — те, кого называют зумеры, — к советской новогодней киноклассике равнодушны.

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Infopro54 провел небольшой опрос среди зумеров на тему новогодних фильмов и выяснил два принципиальных момента. Во-первых, никто из них телевизор не смотрит — им кино показывает интернет, онлайн-кинотеатры. Во-вторых, у каждого из них свой список новогодних фильмов и сериалов. Так, среди опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет совпадений оказалось немного, и стройный «зумерский» новогодний список составить сложно. В числе названных фильмов чаще всего встречается серия фильмов о Гарри Поттере, иногда упоминаются фильмы «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», сериал «Игра престолов», «Ёлки». Многие зумеры также говорили, что на новогодних каникулах обязательно пересматривают любимое аниме (японские мультфильмы), при этом в названиях совпадений практически не было.

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых красиво украшенных к Новому году городов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирск занял пятое место в рейтинге самых красиво украшенных к Новому году российских городов-миллионников. Результаты были получены по итогам всероссийского опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие девять тысяч человек.

В ходе исследования жители Новосибирска оценили праздничное убранство общественных пространств города в среднем на 3.65 балла из 5 возможных. По этому показателю Новосибирск уступил Москве (4.35 балла), Краснодару (4.06 балла), Казани (3.89 балла) и Санкт-Петербургу (3.88 балла). После Новосибирска идут Красноярск и Челябинск.

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Автор: Юлия Данилова

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

