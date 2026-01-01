В Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов

Российские ученые разработали новый шлем виртуальной реальности с многофокусной системой, способный обеспечить более глубокое погружение и предназначенный, в частности, для тренировок в условиях, имитирующих открытый космос. По словам заместителя директора Института автоматики и электрометрии СО РАН, декана факультета информационных технологий НГУ Михаила Лаврентьева, устройство в перспективе может использоваться для подготовки космонавтов и подводников, а также для дистанционного управления оборудованием на Луне.

Разработка создана специалистами ИАиЭ СО РАН совместно с компанией «Софтлаб-нск» и Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН. Как пояснил Лаврентьев, ключевая задача прибора — решить проблему рассогласования естественных механизмов восприятия глубины, которые возникают при использовании обычных VR-шлемов. Человеческий мозг определяет расстояние до объекта, используя бинокулярное зрение и аккомодацию хрусталика. В стандартных гарнитурах эти два механизма вступают в конфликт, что через 20-30 минут часто вызывает головную боль, головокружение и искаженное восприятие пространства.

Новый многофокусный шлем устраняет этот диссонанс, что критически важно для отработки длительных операций, например, при подготовке к выходу в открытый космос. Космонавту необходимо точно оценивать расстояния и размеры объектов при работе со станционным оборудованием и инструментами, а формирование ложных моторных навыков в этой области недопустимо. Михаил Лаврентьев сообщил ТАСС, что испытания прототипа в Центре подготовки космонавтов показали, что устройство позволяет тренировать выполнение задач в безвоздушном пространстве с высокой степенью достоверности.

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) вносят значительный вклад в российскую космическую программу, охватывая исследования от основ космонавтики до прикладных технологий.

Ключевые достижения сибирских ученых связаны с решением фундаментальных задач освоения космоса. Еще в советское время специалисты Института катализа СО РАН разработали уникальные катализаторы для получения особой формы жидкого водорода (параводорода), что позволило осуществлять заправку мощных ракет-носителей, включая систему «Энергия» — «Буран». Сейчас эти компетенции восстановлены для работы с новыми проектами. Кроме того, ученые работали над системами жизнеобеспечения, изучая преобразование углекислого газа в метан и углерод.

В области прикладных технологий сибирские институты создают критически важные компоненты для современной космической техники. Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали многофокусный шлем виртуальной реальности, который обеспечивает высокую достоверность при тренировках космонавтов для работы в открытом космосе и уже апробирован в Центре подготовки космонавтов. Новосибирские физики также создают твердый воздух (аэрогель) для детекторов космического излучения, используемых на МКС.

В Красноярском научном центре СО РАН был создан Институт космических технологий, который совместно с предприятием «Информационные спутниковые системы» разрабатывает и производит высокотехнологичные компоненты для спутников, ранее закупавшиеся за рубежом, включая входные мультиплексоры. Эти разработки имеют стратегическое значение для импортозамещения в космической отрасли.

Научные исследования СО РАН также включают изучение космического пространства. Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН создает аппаратуру для измерения космических лучей и ионизирующего излучения, которая устанавливалась на спутниках, включая проект «Интербол». Институт химической кинетики и горения СО РАН проводит исследования горения ракетных топлив.

Традиционно сибирские ученые уделяют особое внимание медико-биологическим аспектам космических полетов, изучая влияние радиации и невесомости на живые организмы, что необходимо для планирования длительных межпланетных миссий.

Ранее редакция сообщала, что Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году.