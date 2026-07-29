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Новосибирские энергетики пресекли хищение электроэнергии на 90 млн рублей

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Благодаря целенаправленной и регулярной работе по выявлению нарушителей, объемы нелегального потребления снизились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года

Новосибирские энергетики пресекли хищение электроэнергии на 90 млн рублейВ первом полугодии 2026 года «Россети Новосибирск» добились существенных успехов в борьбе с несанкционированным потреблением электроэнергии. Комплексный подход к контролю расхода ресурсов и внедрение передовых технологий позволили компании значительно сократить объемы хищений.

За отчетный период энергетиками было проверено свыше 137 тысяч потребителей в Новосибирской области, что на 23% больше, чем годом ранее. В ходе этих мероприятий было выявлено 273 случая незаконного потребления, суммарный объем которого превысил 12 миллионов кВт*ч. Финансовый ущерб, нанесенный энергосетевому комплексу региона, оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

Благодаря целенаправленной и регулярной работе по выявлению нарушителей, объемы нелегального потребления снизились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ключевым фактором, способствующим сокращению хищений и повышению прозрачности энергосистемы, стало масштабное внедрение интеллектуальных систем учета. В этом году компания более чем удвоила темпы автоматизации, установив 21 096 «умных» счетчиков. Эти современные приборы, расположенные вне жилых помещений, автоматически передают показания, оперативно фиксируют аномалии в потреблении и ограничивают превышение допустимой мощности. Это позволяет специалистам своевременно реагировать на нарушения и минимизировать коммерческие потери.

Противодействие недобросовестным потребителям также эффективно благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами. С начала года было направлено 91 заявление для привлечения нарушителей к ответственности.

Нелегальное потребление электроэнергии негативно сказывается на надежности энергоснабжения, вызывая перегрузки, скачки напряжения и увеличивая риск аварий, что в конечном итоге затрагивает добросовестных потребителей. Предотвращение таких случаев является не только защитой интересов компании, но и необходимостью для поддержания стабильной работы всей энергосистемы и обеспечения качественного электроснабжения жителей и предприятий области.

Энергетики продолжат уделять пристальное внимание законности потребления электроэнергии, расширять применение интеллектуальных систем учета и совершенствовать взаимодействие с надзорными органами. Компания также обращается к жителям региона с просьбой активно участвовать в борьбе с хищениями. Информация о подозрительных действиях поможет предотвратить нарушения и сохранить надежность энергосистемы. О фактах хищения электроэнергии можно сообщить по телефону доверия 8 (383) 289 41 00 или через форму на сайте компании. За достоверную информацию предусмотрено вознаграждение.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск. Автор фото Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика хищение электроэнергии Россети Новосибирск

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Новосибирские энергетики продолжают снижать аварийность в электросетях региона

«Россети Новосибирск» продемонстрировали повышение стабильности энергообеспечения, зафиксировав снижение количества аварий в электросетевой инфраструктуре Новосибирской области в первой половине 2026 года.

Так, в сетях низкого напряжения (0,4 кВ), питающих население, число перерывов в п

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Энергетики модернизируют электросетевую инфраструктуру города Оби

«Россети Новосибирск» активно модернизирует электросетевую инфраструктуру в городе-спутнике Новосибирска, стремясь привести ее в соответствие с техническими нормами. Ранее находившиеся на балансе местной администрации линии электропередач и подстанции города Оби нуждались в существенной реконструкции, что негативно сказывалось на уровне комфорта горожан. В результате сотрудничества энергетической компании и городских властей разработан и поэтапно реализуется план масштабного обновления энергообъектов. В настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы, призванные улучшить качество и надежность электроснабжения.

На данном этапе подрядчики возводят новые трансформаторные подстанции, которые заменят устаревшие муниципальные объекты. Строительные работы охватывают несколько центральных улиц города. Объем инвестиций компании в эти работы превышает 14 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить суммарную мощность на 2060 киловольт-ампер, что укрепит надежность распределительной сети города Оби, стабилизирует напряжение в жилых домах и обеспечит возможность подключения новых потребителей.

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Энергетики обеспечат электроэнергией новый ЖК в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска началось выполнение масштабного проекта по обеспечению электроэнергией новостройки. «Россети Новосибирск» приступили к работе над подключением нового жилого комплекса, который включает 22-этажный дом повышенного комфорта. Общая площадь жилищ составит 15 тысяч квадратных метров.

Для гарантированного снабжения этого объекта электричеством энергетическим специалистам необходимо возвести современную двутрансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2х1250 кВА. Также будет проложено 365 метров кабельных линий, которые свяжут этот новый объект с существующей подстанцией 110 кВ.

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Новосибирские энергетики выбрали проекты для повышения качества электросетей

«Россети Новосибирск» подводит итоги первого этапа разработки плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на следующий год. В ходе сбора предложений компания рассмотрела 41 инициативу от высших учебных заведений и научно-исследовательских центров Сибирского федерального округа и Центральной России. После тщательного анализа экспертной комиссией были отобраны шесть наиболее перспективных проектов. Каждый из них направлен на решение конкретных технологических задач, способствуя повышению качества и стабильности электроснабжения для конечных потребителей.

Часть отобранных разработок сфокусирована на улучшении надежности энергетической инфраструктуры и оптимизации операционных расходов. Примерами служат создание отечественной технологии замещения импортного оборудования в области высоковольтных вводов на 35 кВ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также применение инновационных опор из термообработанной древесины. Последние обещают срок службы не менее полувека, при этом значительно превосходя железобетонные аналоги по легкости.

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Долги за электричество: тысячи новосибирцев остались без света

В соответствии с действующим законодательством, наличие неуплаченных счетов за энергоресурсы влечет за собой возможность ограничения их потребления. Ситуация в Новосибирской области вызывает обеспокоенность: за первые пять месяцев 2026 года более восьми тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 1,4 миллиарда рублей, получили уведомления о грядущем отключении электроэнергии. Большинство нарушителей погашают долг после получения предупреждения, однако, встречаются и злостные неплательщики.

Важно знать, как происходит процедура отключения: решение об этом принимает гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»). В свою очередь, сетевая организация, получив перечень должников, обязана выполнить требование об ограничении электроснабжения согласно установленному регламенту.

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Энергетики внедрили новые технологии защиты на подстанции «Купинская»

«Россети Новосибирск» завершили масштабную реконструкцию важной электроподстанции в Купинском районе, установив современное оборудование российского производства на базе микропроцессорных технологий. На электроподстанции 110/35/10 кВ «Купинская» теперь действует новый микропроцессорный комплекс, предназначенный для оперативной блокировки коммутационных аппаратов, использующий передовую цифровую микропроцессорную систему. В центре управления внедрена новейшая автоматизированная система с сенсорным дисплеем, которая минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, при оперативных переключениях. Общие инвестиции компании в это обновление превысили 4,1 миллиона рублей.

Все установленное микропроцессорное оборудование полностью отечественного производства, что соответствует национальной стратегии импортозамещения и укрепления технологического суверенитета. В реализации проекта участвовали российские компании: изготовитель микропроцессорного оборудования для подстанций, работающий без иностранного капитала, и ведущий новосибирский разработчик цифровых решений для энергетического сектора.

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