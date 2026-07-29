Новосибирские энергетики пресекли хищение электроэнергии на 90 млн рублей

В первом полугодии 2026 года «Россети Новосибирск» добились существенных успехов в борьбе с несанкционированным потреблением электроэнергии. Комплексный подход к контролю расхода ресурсов и внедрение передовых технологий позволили компании значительно сократить объемы хищений.

За отчетный период энергетиками было проверено свыше 137 тысяч потребителей в Новосибирской области, что на 23% больше, чем годом ранее. В ходе этих мероприятий было выявлено 273 случая незаконного потребления, суммарный объем которого превысил 12 миллионов кВт*ч. Финансовый ущерб, нанесенный энергосетевому комплексу региона, оценивается более чем в 90 миллионов рублей.

Благодаря целенаправленной и регулярной работе по выявлению нарушителей, объемы нелегального потребления снизились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ключевым фактором, способствующим сокращению хищений и повышению прозрачности энергосистемы, стало масштабное внедрение интеллектуальных систем учета. В этом году компания более чем удвоила темпы автоматизации, установив 21 096 «умных» счетчиков. Эти современные приборы, расположенные вне жилых помещений, автоматически передают показания, оперативно фиксируют аномалии в потреблении и ограничивают превышение допустимой мощности. Это позволяет специалистам своевременно реагировать на нарушения и минимизировать коммерческие потери.

Противодействие недобросовестным потребителям также эффективно благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами. С начала года было направлено 91 заявление для привлечения нарушителей к ответственности.

Нелегальное потребление электроэнергии негативно сказывается на надежности энергоснабжения, вызывая перегрузки, скачки напряжения и увеличивая риск аварий, что в конечном итоге затрагивает добросовестных потребителей. Предотвращение таких случаев является не только защитой интересов компании, но и необходимостью для поддержания стабильной работы всей энергосистемы и обеспечения качественного электроснабжения жителей и предприятий области.

Энергетики продолжат уделять пристальное внимание законности потребления электроэнергии, расширять применение интеллектуальных систем учета и совершенствовать взаимодействие с надзорными органами. Компания также обращается к жителям региона с просьбой активно участвовать в борьбе с хищениями. Информация о подозрительных действиях поможет предотвратить нарушения и сохранить надежность энергосистемы. О фактах хищения электроэнергии можно сообщить по телефону доверия 8 (383) 289 41 00 или через форму на сайте компании. За достоверную информацию предусмотрено вознаграждение.