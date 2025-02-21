Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами после конфликта в школе Новосибирска

19 февраля в отдел полиции №8 «Кировский» поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился 14-летний школьник с тяжелыми травмами, полученными в ходе драки с другими подростками. При этом руководство школы не приняло мер для разрешения ситуации.

Это происшествие привлекло внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил руководству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по данному факту и доложить ему о результатах расследования.

Региональное СУ СКР организовало проверку по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатность.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа подростков насмерть забила русского мальчика в одной из школ Кыргызстана. Причиной конфликта между старшеклассниками стала симпатия к России.