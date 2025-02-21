Прокуратура отозвала три иска о расторжении школьной концессии в Новосибирске

Дела по трем из шести исков прокуратуры Новосибирской области о расторжении концессионного соглашения на строительство школ прекращены. Речь идет об исках по школе на ул. Николая Сотникова в Кировском районе, а также по школам на ул. Татьяны Снежиной и ул. Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.

Из определений суда следует, что ведомство отказалось от претензий, поскольку продолжение строительства концессионных школ будет осуществлять ООО «Новая школа», конечными бенефициарами которого являются Минэкономразвития Новосибирской области (5 %) и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (95 %).

С 28 декабря ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа на Пролетарской» и ООО «Школа в Октябрьском Районе» на 100% принадлежат ООО «Наша школа».

Учредителями еще трех компаний — ООО «Школа в Кировском Районе», ООО «Школа На Спортивной», ООО «Школа в Ленинском Районе» — с середины декабря 2024 года является ООО «Сб Капитал». Ранее «Сб Капитал» также был собственником первых трех компаний, которые сейчас отошли Новосибирской области. Дела по этим школам продолжаются.

Кроме того, по школе на Спортивной суд удовлетворил требования прокуратуры о принятии обеспечительных мер и запретил отчуждение и осуществление перехода права собственности, совершение сделок по передаче третьим лицам в аренду, субаренду, а равно иным образом отчуждать или обременять все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество ООО «Школа на Спортивной». Также наложен арест на счета общества.

Соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд рублей. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%. Стоит отметить, что одну из концессионных школ — на Шевелева — начали разбирать еще в сентябре 2024 года и на данный момент на площадке нет возведенных конструкций.

В мае в Новосибирске был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура.

В феврале Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил три иска регионального министерства образования о взыскании неустойки за недостроенные школы по концессии и обязал ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа на Спортивной» и ООО «Школа в Ленинском районе» выплатить более 115,2 млн рублей. Рассмотрение еще трех дел продолжается. Финансовые претензии к компаниям, которые возводили концессионные школы, Минобразования предъявило в конце октября 2024 года. Общая сумма исков — более 220 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что три концессионные школы в Новосибирске планируют снести. Все объекты соглашения находятся в микрорайонах, где очень сложная ситуация с образовательными учреждениями.