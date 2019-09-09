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#ВместеЯрче с АО «РЭС»: в Новосибирской области прошел фестиваль энергосбережения

  • 09/09/2019, 10:54
Фестиваль проводится по инициативе Минэнерго России по всей стране в четвертый раз.

#ВместеЯрче с АО «РЭС»7 сентября 2019 года в парке «Березовая роща» в Новосибирске состоялось праздничное открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Фестиваль проводится по инициативе Минэнерго России по всей стране в четвертый раз.

На праздничной площадке фестиваля при участии крупнейших энергетических компаний региона было организовано несколько интерактивных зон, посвященных вопросам энергосбережения, профилактики электротравматизма, а также популяризации профессий ТЭК.

Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области – АО «РЭС» –организовало для гостей фестиваля выставку спецтехники и специализированного оборудования: передвижная лаборатория электрических измерений и мотовездеход (квадроцикл) для осмотра линий электропередачи и проведения ремонтных работ в труднопроходимой местности. Каждый желающий мог посидеть на квадроцикле и почувствовать себя настоящим энергетиком, стремящимся по бездорожью на устранение аварийной ситуации, или провести практический опыт с использованием широкого ассортимента измерительного оборудования.

Специалисты АО «РЭС» в обязательном порядке рассказывали маленьким новосибирцам о правилах обращения с электричеством и способах бережливого потребления, демонстрировали предупреждающие знаки и таблички. Для наглядного закрепления полезной информации детям раздавали красочные буклеты и листовки-комиксы о правилах электробезопасности и принципах энергосбережения, которые пользовались пристальным вниманием всех маленьких гостей и их родителей.

Кроме того, в течение всего праздника энергетики обстоятельно демонстрировали детям свою профессиональную экипировку, средства индивидуальной защиты, а также оборудование, ежедневно используемое ими в работе. Собравшиеся ребята увлеченно слушали специалистов, рассказывающих о предназначении каждого инструмента, а после – с удовольствием примеряли импровизированный костюм энергетика – яркую красную каску, диэлектрические перчатки и боты. Не обошлось и без импровизированных фотосессий всех желающих в спецодежде и снаряжении электромонтера.

А для поддержания праздничного настроения всем гостям мероприятия выдавали воздушные шарики с фирменной символикой и флажки АО «РЭС», за которыми выстраивалась «живая» очередь.

Стоит отметить, что в рамках социальной кампании в поддержку фестиваля в Новосибирской области специалистами АО «РЭС» дополнительно будут проведены уроки по энергосбережению и электробезопасности, в ходе которых школьники узнают, почему важно бережно относиться к энергоресурсам и каковы основные правила безопасного обращения с электричеством в быту.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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