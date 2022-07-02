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Регионы Сибири утвердили дорожные карты реализации мусорной реформы с федеральным оператором

  • 02/07/2022, 14:36
новости Сибири
В Минприроды РФ сообщили, что целевые показатели федерального проекта реформы в 2021 году в округе достигнуты.

По данным Минприроды России, в регионах Сибирского федерального округа в 2021 году было образовано более 5 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, из которых на обработку направлено около 1,1 миллиона тонн, утилизировано 120 тысяч тонн, захоронено 4,3 миллиона тонн. Федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» для каждого региона установлены целевые показатели по доле объёма собираемых твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, утилизацию и захоронение. Об этом шла речь на совещании по вопросу реализации реформы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионах Сибири, которое в пятницу провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

По оценке специалистов Минприроды РФ, в 2021 году в целом по округу целевые показатели федерального проекта достигнуты, вместе с тем регионы округа имеют разные подходы к установлению плана федерального проекта и его исполнению, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

В 2022 году органы исполнительной власти регионов Сибири утвердили с ППК «Российский экологический оператор» дорожные карты. В соответствии с документами, в округе запланировано реализовать более 40 инвестиционных проектов по строительству мусоросортировочных комплексов, объектов утилизации, полигонов ТКО в рамках концессионных соглашений

Напомним, в Новосибирской области вокруг мусорной тематики в последние годы было большое количество конфликтов, как в части работы регионального оператора,  так и мусорной концессии, которая за несколько лет так и не была реализована. В мае она была расторгнута и сейчас идет подготовка к заключению нового соглашения. В июне на Питерском международном экономическом форуме было подписано соглашение о создании в Новосибирской области экотехнопарка. Объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в России разрешили конфисковывать авто и штрафовать водителей за выброшенный из машины в неположенном месте мусор.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь

Теги : мусор власть


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