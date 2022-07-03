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Управлять новосибирским экотехнопарком будет «Российский экологический оператор»

  • 03/07/2022, 11:25
новости Новосибирска
Для его эксплуатации будет создана управляющая компания, подконтрольная «РЭО».

— Новосибирская область стала одним из 8 регионов, в которых правительство России решило создать экотехнопарки (ЭТП) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На реализацию проекта бюджет выделяет 10 млрд рублей. Новосибирский экотехнопарк обойдётся более чем в 1 млрд рублей, сумма будет уточнена после госэкспертизы, — сообщил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью Информационно-аналитическому агентству «Центр деловой жизни».

Он пояснил, что в настоящее время ведётся подготовка к заключению договора на проектирование экотехнопарка, и уже определён земельный участок для его размещения. Строительство должно начаться во втором квартале 2023 года. Ввод экотехнопарка планируем на ноябрь 2024 года. Проект курирует вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РЭО создаст управляющую компанию по эксплуатации объекта.

Как пишет ЦДЖ, на покрытие 90% расходов резидентов экотехнопарков на создание объектов финансирование может предоставить ППК РЭО. Данные средства предоставляются за счёт выпуска облигаций РЭО. Резидент должен вернуть данные средства за 12 лет. Оставшиеся 10% оплачиваются резидентами. ППК РЭО готово оказать меры поддержки 5 резидентам ЭТП в Новосибирской области на сумму не менее 1 млрд рублей.

Соглашение о создании в Новосибирской области экотехнопарка Новосибирская область и ППК «РЭО» подписали на Питерском международном экономическом форуме.

Напомним, в регионе вокруг мусорной тематики в последние годы было большое количество конфликтов, как в части работы регионального оператора,  так и мусорной концессии, которая за несколько лет так и не была реализована.

 

Ранее редакция сообщала, что участники местного рынка переработки ТКО заинтересовались участием в проекте. 

Фото из телеграм-канала Дениса Буцаева

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : переработка мусора власть бизнес


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