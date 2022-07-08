Рекомендации депутатов читают наоборот

— Когда мы в 2020 году подводили итоги 2019 года, мы отмечали, что финансирование газификации составляло более 400 млн рублей. Потом мы ушли на выборную кампанию, собрали наказы, систематизировали их и получили ряд направлений, на которые необходимо обратить особое внимание. Они касаются абсолютно всех депутатов и абсолютно всех избирателей. Такими направлениями стали газификация, «Чистая вода» и так далее.

В ноябре 2020 года мы рекомендовали усилить эти направления. Все депутаты поддержали эти рекомендации на сессии, и они вошли в соответствующее постановление. Это неудивительно, так как они были сформулированы на основании сотен проведенных встреч.

Сегодня, подводя итоги теперь уже 2021 года, мы видим, что на газификацию выделены 164 млн. Еще раз напоминаю: 2019 год — более 400 млн. Понятно, что сейчас по инициативе президента РФ реализуются новые механизмы. Но эти механизмы работают с ноября прошлого года, и им сложно сегодня давать оценку. Для сравнения: в этом же 2021 году на 2 проекта государственно-частного партнерства были предусмотрены более 3 млрд рублей и не освоены 2,5 млрд по причине отсутствия проектно-сметной документации. На мой взгляд, рекомендации депутатов учтены отрицательно, и в силу отсутствия каких-то логичных прояснений их либо не читали вообще, либо читали, но сделали наоборот.

Подготовлено на основании выступления на сессии Заксобрания