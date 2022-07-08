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США намерены расширять санкционный режим в отношении РФ, а Канада планирует снять санкции с турбин для «Северного потока»

  • 08/07/2022, 17:14
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США намерены расширять санкционный режим в отношении РФ, а Канада планирует снять санкции с турбин для «Северного потока»
Санкции. Дайджест за 8 июля.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что страна планирует расширить ограничения в отношении России, а также усилить контроль над их соблюдениями другими странами, сообщает ТАСС.

— Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию. Не только продолжать [вводить] санкции, но и продолжать их расширять, а также ужесточать [контроль за] их исполнением [другими странами], — обещал представитель Госдепа.

Ранее США ввели санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией. Американский Минторг внес в черный список Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics за взаимодействие с российской армией. «Такая мера является четким сигналом физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США им помешают», —подчеркнул замминистра торговли США Алан Эстевес.

Вопреки просьбам Украины канадское правительство по согласованию с Берлином намерено сделать исключение в санкциях для турбин для газопровода «Северный поток», сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Формальным поводом для отмены ограничений, по данным агентства, станет просьба главы немецкого министерства экономики и защиты климата Роберта Хабека, ранее призывавшего Оттаву передать турбину ФРГ. Также канадское правительство планирует аргументировать данное решение тем, что возвращение оборудования будет способствовать восстановлению объемов поставок газа из России в Евросоюз.

Ранее Роберт Хабек заявил, что вопрос о доставке турбины для газопровода должен быть решен канадскими властями до того, как начнутся профилактические работы. Политик отметил, что Германия нуждается в «Северном потоке» для заполнения хранилищ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: pixabay.com — DWilliam

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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