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Ремонт лестницы у «Речного вокзала» обойдётся Новосибирску в 1,6 млн рублей

  • 27/07/2025, 18:00
Автор: Ольга Кирсанова
Ремонт лестницы у «Речного вокзала» обойдётся Новосибирску в 1,6 млн рублей
Работы продлятся до середины осени 2025 года

В Новосибирске приступили к ремонту лестничного схода № 2 у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе.

— После демонтажа старых металлических перил и пандуса, установлены новые железобетонные марши, ступени облицуют гранитными плитами. Для удобства маломобильных граждан оборудуют тактильное покрытие, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт производится в рамках муниципального контракта  между МКУ «Гормост» и ООО «Гефест» на ремонт. Стоимость работ составляет 1,6 млн рублей. В городской администрации заверили, что сдать в эксплуатацию лестницу подрядчик должен до 15 октября 2025 года.

Стоит отметить, что лестница у «Речного вокзала» — не единственная из сходов в Новосибирске, находящихся в аварийном состоянии. Горожане неоднократно жаловались в соцсетях на содержание лестницы, ведущей с улицы Никитина к железнодорожному вокзалу «Новосибирск-Южный», и требовали привести её в порядок. В июне нынешнего года «Гормост» приступил к поиску подрядчика на ремонт опасной лестницы.

Исполнитель должен будет построить новую лестницу с четырьмя маршами, укрепить и восстановить подпорную стену, а также возвести дублирующую конструкцию на востоке участка. Кроме того, предполагается установить пандусы для колясок и велосипедов, а также подъёмник для маломобильных людей.

Ранее стало известно о том, что МКУ «Гормост» приступил к поиску подрядчика, которому предстоит разработать проектную и рабочую документацию, а после провести изыскательские работы по строительству пешеходного моста через реку Тула. Начальная цена контракта составила 8 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт лестницы на Речном вокзале МКУ Гормост


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