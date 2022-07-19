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Жители части Левобережья временно останутся без трамваев

  • 19/07/2022, 14:03
Автор:
Новости Новосибирска
Из-за затянувшихся дорожно-коммунальных работ на ул. Ватутина.

В ближайшее время временно прекратится трамвайное сообщение по маршрутам №12 и №15 в связи с дорожно-ремонтными работами. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска. Маршрут №12 связывает площадь Труда и Бугринскую Рощу, №15   Юго-Западный жилмассив и площадь Маркса.

  Планируется перекрыть переход под трамвайными путями по ул. Блюхера,   поясняет начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.  Это придётся делать открытым способом. Необходимо будет демонтировать трамвайные пути. Необходимо поменять под путями гильзы, которые уже сгнили и провалились. Если мы их сейчас оставим, в дальнейшем может быть обрушение.

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Как обещают в мэрии, транспортное сообщение по данным маршрутам будет перекрыто с 22 до 6 утра 25 июля в период наименьшего пассажиропотока. Тем не менее, по одной из ключевых улиц Левобережья — ул. Ватутина   уже зафиксировано отставание темпов работ от ранее запланированных.

  Подготовили письмо СГК (ООО «Сибирская генерирующая компания. — Ред.) по отставанию по двум объектам   ул. Ватутина и Троллейной,   сообщают в городском руководстве.   Отставание по этим объектам составляет порядка 12 дней. Срок отставания не увеличивается. Технические проблемы, которые были связаны с поставкой железобетона и монтажом железобетонных конструкций, решаются.

Напомним, что трудности с дорожным движением на левом берегу в мэрии анонсировали сроком на весь летний период с перекрытием всей улицы Ватутина. Как поясняли в мэрии в начале мая, ограничиться частичным перекрытием улицы не получится ввиду работы на ней тяжёлой специализированной техники, которая может представлять опасность для участников дорожного движения.

 Участок от Маркса до Блюхера сегодня  это практически стройплощадка, — сообщал глава города Анатолий Локоть в конце мая.  По всем существующим сегодня правилам движение, особенно общественного транспорта, и пешеходное движение по строительной площадке запрещено ввиду рисков для здоровья и даже для жизни.

 

Ранее редакция сообщала, что около станции «Новосибирск-Главный» открылся подземный автовокзал.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт ремонт город


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