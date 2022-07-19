Жители части Левобережья временно останутся без трамваев

В ближайшее время временно прекратится трамвайное сообщение по маршрутам №12 и №15 в связи с дорожно-ремонтными работами. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска. Маршрут №12 связывает площадь Труда и Бугринскую Рощу, №15 — Юго-Западный жилмассив и площадь Маркса.

— Планируется перекрыть переход под трамвайными путями по ул. Блюхера, — поясняет начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. — Это придётся делать открытым способом. Необходимо будет демонтировать трамвайные пути. Необходимо поменять под путями гильзы, которые уже сгнили и провалились. Если мы их сейчас оставим, в дальнейшем может быть обрушение.

— Подготовили письмо СГК (ООО «Сибирская генерирующая компания. — Ред.) по отставанию по двум объектам — ул. Ватутина и Троллейной, — сообщают в городском руководстве. — Отставание по этим объектам составляет порядка 12 дней. Срок отставания не увеличивается. Технические проблемы, которые были связаны с поставкой железобетона и монтажом железобетонных конструкций, решаются.

Как обещают в мэрии, транспортное сообщение по данным маршрутам будет перекрыто с 22 до 6 утра 25 июля в период наименьшего пассажиропотока. Тем не менее, по одной из ключевых улиц Левобережья — ул. Ватутина — уже зафиксировано отставание темпов работ от ранее запланированных.

Напомним, что трудности с дорожным движением на левом берегу в мэрии анонсировали сроком на весь летний период с перекрытием всей улицы Ватутина. Как поясняли в мэрии в начале мая, ограничиться частичным перекрытием улицы не получится ввиду работы на ней тяжёлой специализированной техники, которая может представлять опасность для участников дорожного движения.

— Участок от Маркса до Блюхера сегодня — это практически стройплощадка, — сообщал глава города Анатолий Локоть в конце мая. — По всем существующим сегодня правилам движение, особенно общественного транспорта, и пешеходное движение по строительной площадке запрещено ввиду рисков для здоровья и даже для жизни.

Ранее редакция сообщала, что около станции «Новосибирск-Главный» открылся подземный автовокзал.