Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

Очередное «последнее китайское» областному правительству

Самобанкротство «мусорного» регоператора может обернуться серьезными последствиями для всей Новосибирской области. Так можно вкратце охарактеризовать настроения депутатов Заксобрания, устроивших разнос профильному министру Денису Архипову в рамках Правительственного часа на первой декабрьской сессии и в очередной раз поставивших вопрос о полном разрыве отношений области с действующим регоператором — ООО «Экология-Новосибирск».

Напомним, что в начале декабря компания заявила о планах подать на самобанкротство из-за накопившейся задолженности перед контрагентами. Накануне губернатор области, комментируя данную ситуация на пресс-конференции, сообщил, что к текущей деятельности «Экологии-Новосибирск» в качестве регоператора по вывозу твердых бытовых отходов вопросов у него нет. Беспокойство вызывает скопившаяся задолженность регоператора перед контрагентами.

Как рассказал на сессии глава областного МинЖКХ Денис Архипов, в настоящее время имеются решения судов о взыскании задолженности за транспортирование ТКО в 2019 году и в первой половине 2020 года. Исковые требования на общую сумму 353 млн рублей рассмотрены судами первой апелляционной инстанции и оставлены в силе. Еще одно исковое заявление на сумму 171 млн рублей находится на рассмотрении в апелляции. Общая сумма риска в настоящий момент — 524 млн рублей. Текущая сумма задолженности перед субподрядчиками, коммунальными предприятиями — 52,6 млн. В связи с этим регоператор ведет переговоры о рассрочке выплаты задолженности перед субподрядчиками по уже вынесенным судебным решениям. В отношении субподрядчиков — предприятий ЖКХ — регоператор предлагает трехсторонние соглашения о погашении задолженности между регоператором, подрядчиком и субподрядчиком. Кроме того, компания рассчитывает на помощь со стороны собственных акционеров. В качестве еще одного источника погашения задолженности в региональном правительстве называют дебиторскую задолженность регоператора в размере 1,5 млрд.

— Учитывая, что сумма такой задолженности относительно невелика, регоператор берет на себя обязательства гасить ее оперативно по факту заключения трехсторонних соглашений, — сообщает Архипов. — Решение о введении процедуры наблюдения со стороны «Экологии-Новосибирск» на сегодня не принималось.

Аргументы министра, судя по последующим выступлениям, о которых подробнее ниже, не устроили депутатов.

— Вопрос простой: долги перед районными ЖКХ, — заявил, открывая обсуждение председатель Заксобрания Андрей Шимкив. — Нам что сказать людям в районах? Нам банкротить ЖКХ? Для Сузунского ЖКХ 32 млн (Долга. — Ред) — это его похоронить. Мы же все понимаем, что банкротство, самобанкротство — это минимум на полгода, на период наблюдения все будет остановлено. Вчера президент попросил назвать фамилию того, кто отвечает за свалки. За районы кто ответит, за районные ЖКХ? Вы?

Стоит отметить, что менее чем за час до начала обсуждения данного вопроса руководители законодательной и исполнительной ветвей власти региона — Андрей Шимкив и губернатор Андрей Травников — во время пресс-подхода в перерыве сессии в очередной раз демонстрировали единодушие, рассказывая СМИ о принятом бюджете и отказавшись комментировать предстоящую «мусорную» дискуссию. Более того, по информации издания, для дружного выхода к журналистам спикер Заксобрания терпеливо ждал, пока губернатор наговорится с председателем горсовета Новосибирска Дмитрием Асанцевым.

Однако вернемся к «антиэкологическим» аргументам и вопросам депутатов.

Есть ли план?

Естественно, что особо ситуация с возможным самобанкротством регоператора вызывает беспокойство в преддверии приближающихся новогодних праздников.

— Как у нас после Нового года будут выглядеть Новосибирск и Новосибирская область в плане уборки мусора? — обратился к Архипову первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. — Каким образом это будет организовано со стороны министерства?

В правительстве сообщают, что сейчас плотно работают с регоператором, чтобы эта задача была выполнена.

Пока непонятные, более отдаленные «мусорные» перспективы.

— Меня поразило, что правительство занимается стабилизацией финансовой ситуации в частной компании, — говорит председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. — Это не задача правительства. Я бы хотел услышать: «Да, мы понимаем риск, как только компания станет банкротом, деньги начнут собирать правительство, мусор начнут в Новосибирске вывозить «САХ», в Краснозерке — «Сервис», в Тогучине — еще кто-то». А у вас плана нет на сегодня. Вы надеетесь, что какие-то акционеры, московские или питерские, что-то сделают, это не план.

В большей степени, нежели районы области, к прощанию с регоператором готов областной центр. Об этом в рамках еженедельной конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мы сегодня принимаем меры и решения, необходимые для того, чтобы гарантировать устойчивость работ и санитарного состояния Новосибирска в праздничные дни, — заявил мэр. — Это наиболее критические дни, и в этом отношении принимаются необходимые меры и распоряжения. Мы рассматриваем возможность, чтобы наше муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» приняло на себя нагрузку и ответственность выполнения функций регионального оператора по уборке территории и вывоза мусора не только на территории Новосибирска, но и области. Мы готовы к таким решениям и готовы рассматривать такие позиции.

Напомним, что ранее неоднократно вначале кулуарно, а потом все чаще и в официальной обстановке отдельные депутаты городского совета и муниципальные чиновники лоббировали наделение МУП САХ соответствующими полномочиями.

В министерстве заявляют, что тоже готовы к «прощанию» с регоператором.

— У нас есть план перехода, если будет такая необходимость, — говорит Денис Архипов. — Нормативно это все определено. Но необходимо с существующим регоператором максимально отработать ситуацию. Мы сейчас работаем над тем, чтобы компания максимально рассчиталась по долгам.

Пока же проанализировать «мусорную» ситуацию в масштабах области с последующими решениями предстоит до первой в 2022 году сессии Заксобрания, которая состоится в январе.

— Я не зря задал вопрос по новогодним праздникам, — заявил в конце обсуждения Андрей Панферов. — Это будет лакмусовая бумажка состояния дел. Я обращаюсь к Александру Григорьевичу Терепе: рассмотреть вопрос в конце января на вашем комитете по строительству, ЖКХ и тарифам, подвести предварительные итоги. Второе: коллеги, большая просьба взять на контроль вопрос с мусором, чтобы оперативно располагать информацией, предметно работать с главами районов и председателями советов. Я уверен, что, как сказал Денис Николаевич Архипов, есть план. Другой вопрос — будет этот план работать или нет. Необходимо в январе подвести итоги и прийти к определенным действиям и решениям.

Больше или меньше одного регоператора?

Сразу несколько выступлений касались того, почему профильное министерство буквально «вцепилось» в «Экологию-Новосибирск» еще несколько лет назад.

— Хочу напомнить, что депутаты уже трижды обращались в правительство, рекомендовали: лишить регоператора статуса, — говорит зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. — Столько жалоб! Неправильные расчеты, сбои. Раньше платили своему перевозчику, знали его. Мы посадили человека, который стал собирать деньги, а потом через «прокладки» отдавать последнему исполнителю. И до него эти деньги стали не доходить. Если есть желание — надо убирать регоператора. Вы-то, исполнительная власть, зачем за него держитесь?

При этом он напомнил, что в соседних регионах работают сразу несколько регоператоров.

— Мы единственные в СФО, у кого один оператор, — говорит Андрей Шимкив. — Есть регионы, где 7 регоператоров, как Алтайский край. Я помню, как вы бились, чтобы был один, как за бюджетные деньги создали Анисимову (Директор ООО «Экология-Новосибирск». — Ред.).

Как поясняет Архипов, если регоператоров будет более одного, то это спровоцирует разные цены на услуги в разных территориальных зонах Новосибирской области.

— Дело в том, что у нас есть крупный мегаполис — агломерация Новосибирска, все остальное — это сельская местность, — говорит министр. — Мы этим отличаемся. Если бы мы создали разное количество операторов, у нас тарифы отличались бы в разы по зонам. Задача была: сгладить тариф, сделать его единым на территории области. А так бы получилось, что в соседних населенных пунктах тарифы отличаются в 2-3 раза.

Озвучивалась еще одна точка зрения, согласно которой даже один регоператор — уже много.

— А что у нас изменилось с приходом «Экологии-Новосибирск»? — говорит депутат Вячеслав Илюхин. — Тот перевозчик, который вывозил у меня на округе до прихода, он же и остался. Никто не менял контейнеры, никто не делал площадки. Мусор стали возить хуже, потому что подрядчику платят меньше, хотя регоператор получает больше, тариф вырос. Исключили плату дворнику, подбиравшему мусор, высыпающийся при погрузке, чтобы мусор не разносило по окрестностям. Если с регоператором расторгнуть договор и заключить договоры напрямую с перевозчиками, что изменится? Думаю, что от «Экологии-Новосибирск» вряд ли что зависит в плане качественной уборки.

Села оптом платят за отсутствие работы

При этом, как было сказано в ходе обсуждения, немало вопросов и к качеству работы регоператора.

— Услуги нет — деньги дай, — коротко характеризует ситуацию председатель Заксобрания. — Уверен, 90% депутатов вам скажет то же самое. Это вопрос не к «Экологии», а больше к вам, как организатору процесса. Уже молчу, что мы из района в район мусор возим.

— Сельсоветам выставляют счета за услуги за месяц работы, — говорит заместитель председателя комитета по транспортной политике Елена Тырина. — Выставляют не отдельным жителям, а сельсоветам. Не каждый поднимет голову, не каждый глава сельсовета возьмет на себя ответственность защитить интересы жителей и написать коллективное письмо на возврат. Идут нарушения графиков. При этом счета выставляют регулярно.

Депутаты в своих примерах подтверждают несоответствии цены и качества услуг.

Об аналогичной ситуации говорит и председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман.

— Деньги уже уплачены, а услуга не выполнена, — заявляет депутат. — Когда мы участвовали в выборах, особенно в сельских районах, убеждали жителей заключать договоры на вывоз мусора, не сжигать его. Как сейчас выходить к избирателям?

Куда могут уйти деньги?

Как сообщает Вадим Агеенко со ссылкой на данные арбитражного суда, в настоящий момент, исходя из долгов регоператора перед перевозчиками, наиболее вероятен следующий сценарий развития ситуации: ни трехсторонние соглашения, ни помощь акционеров ситуацию не спасут, и регоператор потянет область на дно, как минимум, в финансовом плане. По словам зампредседателя комитета, цифры, которыми он располагает, значительно расходятся с теми, что назвал министр.

— Я отобрал информацию только по долгам перевозчикам, — говорит депутат. — Проанализировал 28 судов: выставлено исков на 2,4 млрд. Если оттуда убрать 600 млн штрафов, будет 1,5 млрд, из которых 748 млн уже выиграли апелляцию. Вы знаете, что если апелляцию выиграли, то кассация уже ничего не решит. Если учесть, что у регоператора «валовка» — 4 млрд в год, и учесть последние 5 исков, которые предъявили самые крупные перевозчики на 650 млн, и они явно выиграют, то у меня вопрос к министру: вы готовитесь к тому, что компания может даже не сама себя объявить банкротом, а любой из кредиторов, кто может подать на банкротство?

В то же время, как отмечает Агеенко, компания, де-юре заявившая о намерении самобанкротиться, продолжает получать прибыль, что дает повод заподозрить возможный увод собранных денег.

— Я на практике по обманутым дольщикам уже сталкивался с преднамеренным банкротством, — напомнил областным чиновникам Смышляев. — Есть всегда два пути. Первый: чтобы исключить в исполнительном листе судебных приставов, второй — наращивание конкурсной массы для контролируемой ситуации, что отчасти, возможно, будет просматриваться и здесь. Как было в ситуации с дольщиками: вы всегда били по хвостам, когда уже было поздно.

Аналогичная схема вывода денег уже имела место в регионе, но в другой ситуации и другой отрасли — в решении проблем обманутых дольщиков. Об этом напомнил зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев.

Как напоминает Вадим Агеенко, ситуация с долгами и самобанкротством появилась не вчера, предпосылки к ней возникли еще несколько лет назад.

— Вы присутствовали в 2019 году на совещании у Владимира Знаткова (Первый вице-губернатор. — Ред.), — напомнил депутат министру. — Как долги, первые 500 млн, появились, было понятно — долги есть, они растут и в конечном итоге выросли до 900 млн. Вы говорили, что это спор хозяйствующих субъектов. Они выспорили 748 млн. Было понятно, что регоператор нечестно ведут игру, очень много не доплачивает. Мы предлагали: давайте нового регоператора. Мы говорили Гапееву (Руководитель ГК ВИС, учредителя ООО «Экология-Новосибирск». — Ред.): «Перекредитуйте внутри». Он отказался. И вы опять заявляете: «Мы опять с ним работаем, уговариваем, что-то делаем».

Соглашение по обращению с твердыми бытовыми отходами было заключено 25 июля 2018 года между Министерством энергетики и ЖКХ и ООО «Экология—Новосибирск». В рамках соглашения на компанию-регоператора возложены более 30 обязательств, включающих в себя выстраивание, развитие и функционирование системы обращения с отходами. В настоящее время, по информации областного правительства, большая часть обязательств исполнена — заключение договоров с операторами полигонов и транспортными компаниями, согласование условий проведения торгов транспортирования ТКО. В текущем году были зарегистрированы сбои в работе регоператора в Новосибирске, Искитиме и Мошковском районе, впоследствии ситуация была стабилизирована.